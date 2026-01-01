сегодня



JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца



JACK OSBOURNE в программе "Painful Lessons: Punk Rock Sober" полностью опроверг первоначально озвученные цифры в почти двести миллионов долларов, собранных в ходе прощального шоу Оззи и BLACK SABBATH:



«Цифры были совершенной херней. Вот так вы и можете понять, что новости, вероятно, на 90% чушь собачья, потому что, например, CNN и New York Times писали, что "Оззи собрал 150 миллионов долларов". Но это было не так. Я думаю, все сводилось к тому, что, в конце концов, поскольку это был благотворительный концерт, вам все равно придется заплатить за сам концерт. Ни одной группе не заплатили, и большая часть техников также работали бесплатно. Но я полагаю, что когда все было сказано и сделано, каждая благотворительная организация получила примерно по полтора-два миллиона фунтов стерлингов [примерно 2,7 миллиона долларов]. Итак, я так понимаю, это составило шесть или семь миллионов фунтов стерлингов [примерно 9,4 миллиона долларов]. Именно столько было пожертвовано трем благотворительным организациям. Я к тому, мы бы и сами были рады, будь это сотни миллионов, но... »







