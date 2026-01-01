Arts
LOGIN
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 21
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
O <- TOP5 <-
14 янв 2026 : 		 Бывший вокалист KINGDOM COME о моменте в стиле «Spinal Tap» с Джеймсом Коттаком

11 дек 2025 : 		 Гитарист KINGDOM COME: «Джеймс Коттак сам допился до смерти»

7 окт 2024 : 		 Почему провалился реюнион KINGDOM COME?

10 сен 2024 : 		 KINGDOM COME готовят новый материал

3 апр 2024 : 		 Басист KINGDOM COME: «Джеймс не принимал тот факт, что был алкоголиком»

18 мар 2024 : 		 Видео с выступления нового состава KINGDOM COME

6 мар 2024 : 		 LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED ZEPPELIN

12 фев 2024 : 		 Вокалист KINGDOM COME ушёл из группы

24 мар 2023 : 		 JAMES KOTTAK — о своём восстановлении: «Всё строго по графику»

20 мар 2023 : 		 Вокалист KINGDOM COME — о барабанщике: «JAMES'у нужно было немного отдохнуть от группы»

8 фев 2023 : 		 KINGDOM COME выступили с барабанщиком SLAUGHTER

6 фев 2023 : 		 Вокалист KINGDOM COME — о барабанщике: «Проблемы со здоровьем повлияли на его игру»

12 янв 2023 : 		 Барабанщик KINGDOM COME: «Я приступлю к работе в ближайшее время»

19 дек 2022 : 		 Вокалист KINGDOM COME заявил, что у барабанщика уже пару лет проблемы со здоровьем

10 дек 2022 : 		 JAMES KOTTAK: «Мне говорили избегать сравнений KINGDOM COME c LED ZEPPELIN»

28 сен 2022 : 		 KINGDOM COME отыграли первые концерты с Blas Elias

26 авг 2022 : 		 KINGDOM COME наняли другого барабанщика, пока James Kottak восстанавливается

24 авг 2022 : 		 JAMES KOTTAK о концертах KINGDOM COME: «Меня не будет, не тратьте время»

23 июл 2022 : 		 JAMES KOTTAK — о GENE'е SIMMONS'е: «Он невероятный бизнесмен!»

20 июн 2022 : 		 JAMES KOTTAK объяснил причину неудачного выступления KINGDOM COME на Sweden Rock

15 июн 2022 : 		 KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock

26 апр 2021 : 		 KINGDOM COME могут сменить название ради выпуска новой музыки

17 сен 2020 : 		 KINGDOM COME ведут переговоры с Ленни

3 сен 2020 : 		 KINGDOM COME могут сыграть новые песни

15 июл 2020 : 		 BOB ROCK: «JOHN PAUL JONES очень напрягся, когда узнал, что я работал с KINGDOM COME»

13 фев 2020 : 		 Видео с выступления KINGDOM COME
Keith St. John (MONTROSE, KINGDOM COME, BURNING RAIN) в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какой момент в его карьере можно было бы назвать «моментом в стиле Spinal Tap», имея в виду классический псевдодокументальный фильм 1984 года «This Is Spinal Tap» и тот факт, что участники многих групп рассказывали о том, что переживали ситуации, подобные тем, в которых оказывались участники SPINAL TAP:

«Я скажу это, потому что Джеймс Коттак сейчас там, наверху, и он знает, что я его люблю, а я знаю, что он любит меня больше всего на свете. И ни для кого на этой планете, кто знает, кто такой Джеймс, не секрет, что у него были проблемы с алкоголем, и проблемы серьёзные. Но мы пытались помочь ему бороться с ними. Участники SCORPIONS пытались помочь ему бороться с этим. И сколько бы ты ни делал для человека, сколько бы ни давал денег, сколько бы ни нянчился с ним и сколько бы ни помогал ему, ничего не поможет, пока он сам не решит покончить с проблемой, пока он не увидит тёмную сторону. Джеймс так и не увидел тёмную сторону, и это очень печально для нас, потому что мы потеряли огромный талант.

Мы отправились в турне на микроавтобусе и проехали через такие районы, как Аризона, Нью-Мексико и Техас. И мы доехали до места, где выросли Джеймс и Рик Стейер, до Луисвилла, штат Кентукки. И это был первый концерт в родном городе Джеймса. Так что мы приехали туда и дошли до момента в песне — я не могу назвать эту песню... Есть одна песня, в которой Джеймс обычно исполнял длинное соло на барабанах. Во время выступлений со SCORPIONS он прославился этими соло на барабанах, когда снимал одну футболку, показывал спину, а затем говорил "вы крутые" и снова садился, играл что-то на барабанах, говорил что-то в микрофон, говорил что-то ещё, снимал следующую футболку. А на татуировках была та же надпись, что и на футболке, и он шутил на эту тему. А потом он обычно поднимался на барабаны, вставал на бас-барабан и поворачивался. Я помню, как мы были на сцене, это был его родной город, и мы как раз сходили со сцены для барабанного соло. И когда мы сходили, я услышал за спиной глухой звук и почувствовал, как задрожала сцена. Барабаны не настолько тяжёлые, чтобы заставить мои ноги дрожать, когда я иду. Единственное, что могло быть достаточно тяжёлым, — это тело Джеймса, упавшее на пол. И я подумал: "Я не хочу оглядываться". Мы уходили со сцены. И именно в этот момент, в его родном городе, среди всех людей, с которыми он учился в школе, и всех остальных, кто там был, он так напился, что потерял контроль и устроил бедлам. Это был его момент в стиле "Spinal Tap".
Забавные моменты в "Spinal Tap" — это когда парни находятся в автоматических коконах, а кокон одного из них не открывается. Это напоминало ту сцену. Джеймс вёл себя как суперзвезда, взобравшись на барабаны. Барабанщик стоял на барабанах, принимал позу Иисуса, а потом просто упал.

Это один из самых заметных моментов в стиле "Spinal Tap", которые я помню. Это было не так уж и плохо. Другие парни вышли и помогли ему подняться. Люди очень поддерживали его, потому что все знали, что происходит. Но всё же я был в шоке, потому что у всех были смартфоны и все снимали видео. Я попадал в похожую ситуацию. Такое случалось, и я думал: "Чёрт, надеюсь, никто не снимал на смартфон"».




