Бывший барабанщик METAL CHURCH: «Marc прав, группа и правда всратое шапито»



STET HOWLAND также прокомментировал свой уход из METAL CHURCH, встав на сторону бывшего вокалиста Marc'a Lopes'a:



«Я должен сделать заявление относительно ситуации в METAL CHURCH. Я знаю, что это запоздалое заявление, просто я был слишком занят позитивом и зарабатыванием денег, чтобы разбираться с негативом и драмами. Но после просмотра недавних интервью [METAL CHURCH], заявления Marc'a и реакции Kurdt'a, есть много вещей, о которых нужно сказать. Но, короче говоря, Marc был прав на 100%. Хотя он поделился лишь верхушкой айсберга этого дерьма, и он был гораздо добрее, чем я собираюсь быть. Есть правда, которую нужно рассказать, и факты, которыми нужно поделиться. Я буду настолько любезен, насколько смогу, но я буду разбирать и объяснять это всратое шапито. Держитесь крепче, очень скоро вы все узнаете!»











