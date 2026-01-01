Arts
Новости
все новости группы



*

Metal Church

*



13 янв 2026 : 		 Бывший барабанщик METAL CHURCH: «Marc прав, группа и правда всратое шапито»

13 янв 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH ответил бывшему

13 янв 2026 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH: «Ну и хрень же сотворилась!»

12 дек 2025 : 		 Как DAVID ELLEFSON оказался в METAL CHURCH

2 дек 2025 : 		 Лидер METAL CHURCH о новом составе

22 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH

1 май 2025 : 		 Бокс-сет METAL CHURCH выйдет летом

28 янв 2025 : 		 Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом

30 янв 2024 : 		 Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену

23 янв 2024 : 		 METAL CHURCH отменили все концерты в 2024

22 дек 2023 : 		 METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»

10 дек 2023 : 		 Вокалист METAL CHURCH о политических взглядах

3 дек 2023 : 		 METAL CHURCH планируют запись альбома

23 ноя 2023 : 		 Специальный винил от METAL CHURCH

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

4 сен 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июл 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

8 июн 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июн 2023 : 		 Первое шоу METAL CHURCH с новым вокалистом

23 май 2023 : 		 Умер бывший барабанщик METAL CHURCH

11 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Новый альбом более агрессивный»

8 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH о смерти Майка

1 май 2023 : 		 Новая песня METAL CHURCH

12 апр 2023 : 		 Новый вокалист METAL CHURCH: «Онлайн-хейтеры? Да идут они к горе!»
Бывший барабанщик METAL CHURCH: «Marc прав, группа и правда всратое шапито»



STET HOWLAND также прокомментировал свой уход из METAL CHURCH, встав на сторону бывшего вокалиста Marc'a Lopes'a:

«Я должен сделать заявление относительно ситуации в METAL CHURCH. Я знаю, что это запоздалое заявление, просто я был слишком занят позитивом и зарабатыванием денег, чтобы разбираться с негативом и драмами. Но после просмотра недавних интервью [METAL CHURCH], заявления Marc'a и реакции Kurdt'a, есть много вещей, о которых нужно сказать. Но, короче говоря, Marc был прав на 100%. Хотя он поделился лишь верхушкой айсберга этого дерьма, и он был гораздо добрее, чем я собираюсь быть. Есть правда, которую нужно рассказать, и факты, которыми нужно поделиться. Я буду настолько любезен, насколько смогу, но я буду разбирать и объяснять это всратое шапито. Держитесь крепче, очень скоро вы все узнаете!»






просмотров: 453

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом