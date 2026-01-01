Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
[= ||| все новости группы



*

Vio-lence

*



13 янв 2026 : 		 VIO-LENCE планируют по панкам, а потом в Россию

6 янв 2026 : 		 PHIL DEMMEL о VIO-LENCE

30 дек 2025 : 		 SEAN KILLIAN: «Phil хотел, чтобы я распустил VIO-LENCE»

20 апр 2025 : 		 Вокалист VIO-LENCE думает о масштабном альбоме

14 апр 2025 : 		 Вокалист VIO-LENCE хочет привлечь звездных гостей

24 мар 2025 : 		 VIO-LENCE анонсировали новый состав

26 фев 2025 : 		 Из VIO-LENCE ушел басист

3 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

16 дек 2024 : 		 ROBB FLYNN присоединился на сцене к VIO-LENCE

16 июн 2024 : 		 PHIL DEMMEL об уходе из VIO-LENCE: «Группа перестала быть семьей»

7 июн 2024 : 		 ROBB FLYNN присоединился на сцене к VIO-LENCE

13 фев 2024 : 		 PHIL DEMMEL отыграл последнее шоу с VIO-LENCE

10 фев 2024 : 		 PHIL DEMMEL отыграет последнее шоу с VIO-LENCE на выходных

20 дек 2023 : 		 VIO-LENCE целиком исполнят дебютный альбом

30 июн 2023 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

20 июн 2023 : 		 BOBBY GUSTAFSON — о причинах ухода из VIO-LENCE

14 мар 2023 : 		 SEAN KILLIAN пояснил за отсутствие

14 мар 2023 : 		 Видео полного выступления VIO-LENCE

13 мар 2023 : 		 VIO-LENCE отыграли без оригинальных членов

11 мар 2023 : 		 BOBBY GUSTAFSON об уходе из VIO-LENCE

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

7 мар 2023 : 		 VIO-LENCE не против записи

4 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

2 мар 2023 : 		 VIO-LENCE хотели схлопнуться, но пока живы

1 мар 2023 : 		 VIO-LENCE выступили с новым барабанщком

28 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

VIO-LENCE планируют по панкам, а потом в Россию



zoom
Вокалист VIO-LENCE Sean Killian в недавнем интервью рассказал о том, какие у группы планы на ближайшее время:

«Приятно, что у нас наконец-то появился полноценный состав. Это заняло некоторое время, но теперь мы в деле. Я пишу с Ira Black, а также с [гитаристом POSSESSED] laudeous Creamer. Потому что [Claudeous] собирается поехать с нами [в Южную Америку в начале февраля на тур с FORBIDDEN и VENOM INC.]. В любое время, когда его не будет с POSSESSED, а мы в деле, он с нами. И потом, мне нравится делать панк-каверы, так что, наверное, сначала мы выпустим панк-кавер. Потому что в свое время это было моей главной мотивацией — слушать GBH и FEAR. И я полагаю, что отчасти мое отношение к этому проистекает из того, что я наблюдал за [фронтменом FEAR] Lee Ving'ом в роли молодого человека, который приказывал толпе отвалить. И агрессивным вокалом GBH. Так вот, это то, что в некотором роде двигало мной. Поэтому я люблю исполнять панк-песни. Вот поэтому мы обязательно выпустим сначала клип на панк-песню.

Я не хочу торопиться с написанием альбома, потому что я не хочу просто публиковать что-то, чтобы что-то выпустить. Так что, возможно, мы закончим работу к августу. У нас на подходе и кое-что еще. В среду у нас большое объявление, которого я с нетерпением жду. А потом мы вместе проведем лето и кое-что из того, что запланировано на август, сентябрь и ноябрь. Итак, у нас на подходе много важных анонсов.

Нам пришлось внести изменения, и поэтому об этом будет объявлено в среду, чему я очень рад, и это еще больше меня мотивировало. А потом, в августе, мы едем в Россию. Мы собираемся сыграть в Москве и Санкт-Петербурге, и мы пытаемся добавить к этому несколько концертов.

Decibel Touring — это мой агент по бронированию билетов [в Европе], Энцо [Маранджелли]. Он всегда спрашивает: "Итак, что ты хочешь делать дальше?", а в ответ: "Ну, я бы с удовольствием съездил в Россию и некоторые страны Балтии". И вот над чем мы сейчас работаем, я хочу сказать, что сейчас середина августа… Так что я, конечно, жду этого с нетерпением. И потом, как я уже сказал, что касается сочинения, я не хочу торопиться. Итак, мы опубликуем панковскую песню, а потом не спеша проверим, хорошо ли структурировано то, что мы делаем, и, возможно, немного расширим наше звучание, потому что сейчас я пишу с новыми парнями. А что касается Claudeous, то у него совершенно другой взгляд на музыку, и это здорово. Итак, наше звучание немного изменится из-за людей, пишущих музыку, но я не меняюсь. У меня есть такая пословица: "Ну, какая бы это ни была песня, если я ее спою, она вызовет бурю негодования. [Смеется]»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 280

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом