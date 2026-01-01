сегодня



VIO-LENCE планируют по панкам, а потом в Россию



Вокалист VIO-LENCE Sean Killian в недавнем интервью рассказал о том, какие у группы планы на ближайшее время:



«Приятно, что у нас наконец-то появился полноценный состав. Это заняло некоторое время, но теперь мы в деле. Я пишу с Ira Black, а также с [гитаристом POSSESSED] laudeous Creamer. Потому что [Claudeous] собирается поехать с нами [в Южную Америку в начале февраля на тур с FORBIDDEN и VENOM INC.]. В любое время, когда его не будет с POSSESSED, а мы в деле, он с нами. И потом, мне нравится делать панк-каверы, так что, наверное, сначала мы выпустим панк-кавер. Потому что в свое время это было моей главной мотивацией — слушать GBH и FEAR. И я полагаю, что отчасти мое отношение к этому проистекает из того, что я наблюдал за [фронтменом FEAR] Lee Ving'ом в роли молодого человека, который приказывал толпе отвалить. И агрессивным вокалом GBH. Так вот, это то, что в некотором роде двигало мной. Поэтому я люблю исполнять панк-песни. Вот поэтому мы обязательно выпустим сначала клип на панк-песню.



Я не хочу торопиться с написанием альбома, потому что я не хочу просто публиковать что-то, чтобы что-то выпустить. Так что, возможно, мы закончим работу к августу. У нас на подходе и кое-что еще. В среду у нас большое объявление, которого я с нетерпением жду. А потом мы вместе проведем лето и кое-что из того, что запланировано на август, сентябрь и ноябрь. Итак, у нас на подходе много важных анонсов.



Нам пришлось внести изменения, и поэтому об этом будет объявлено в среду, чему я очень рад, и это еще больше меня мотивировало. А потом, в августе, мы едем в Россию. Мы собираемся сыграть в Москве и Санкт-Петербурге, и мы пытаемся добавить к этому несколько концертов.



Decibel Touring — это мой агент по бронированию билетов [в Европе], Энцо [Маранджелли]. Он всегда спрашивает: "Итак, что ты хочешь делать дальше?", а в ответ: "Ну, я бы с удовольствием съездил в Россию и некоторые страны Балтии". И вот над чем мы сейчас работаем, я хочу сказать, что сейчас середина августа… Так что я, конечно, жду этого с нетерпением. И потом, как я уже сказал, что касается сочинения, я не хочу торопиться. Итак, мы опубликуем панковскую песню, а потом не спеша проверим, хорошо ли структурировано то, что мы делаем, и, возможно, немного расширим наше звучание, потому что сейчас я пишу с новыми парнями. А что касается Claudeous, то у него совершенно другой взгляд на музыку, и это здорово. Итак, наше звучание немного изменится из-за людей, пишущих музыку, но я не меняюсь. У меня есть такая пословица: "Ну, какая бы это ни была песня, если я ее спою, она вызовет бурю негодования. [Смеется]»







