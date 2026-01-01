Arts
Новости
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 21
13 янв 2026 : 		 SNOT записали пять песен

7 дек 2025 : 		 Вокалист SNOT: «Я не лучший, я просто везучий!»

25 окт 2025 : 		 Басист SNOT: «Мы сражены реакцией публики»

16 сен 2025 : 		 Басист SNOT: «Не будь Andy, мы бы и не вернулись»

3 сен 2025 : 		 SNOT планируют альбом

12 авг 2025 : 		 SNOT почтили память Оззи

15 июл 2025 : 		 SNOT записывают две песни

20 май 2025 : 		 SNOT выступили с бывшим барабанщиком GODSMACK

18 май 2025 : 		 SHANNON LARKIN выступит с группой SNOT

30 апр 2025 : 		 Видео с выступления SNOT

29 апр 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с DOC'ом COYLE

27 апр 2025 : 		 SNOT расстались с гитаристом

13 фев 2025 : 		 SNOT в Санта-Барбаре

28 янв 2025 : 		 SNOT работают над новой музыкой

26 янв 2025 : 		 Вокалист SNOT о первых концертах

21 янв 2025 : 		 SNOT о первом концерте

19 янв 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с новым вокалистом

17 янв 2025 : 		 Концерт SNOT в Ин100грамм

5 янв 2025 : 		 Гитарист SNOT: «Эй, чо как дела, ась?»

10 дек 2024 : 		 Имя вокалиста SNOT узнаете на концерте

19 ноя 2024 : 		 SNOT нашли вокалиста

25 окт 2017 : 		 Винил SNOT выйдет зимой

14 мар 2015 : 		 Видео с выступления SNOT

22 фев 2015 : 		 Видео с выступления SNOT

19 янв 2015 : 		 MIKE SMITH поедет в тур с SNOT

12 дек 2014 : 		 Видео с выступления SNOT
|||| 13 янв 2026

SNOT записали пять песен



SNOT опубликовали следующее сообщение:

«SNOT рады сообщить, что группа приступила к сочинению и записи совершенно новой музыки, и этот процесс набирает обороты! Работа над пятью новыми песнями уже завершена!»

Mikey Doling: «Энергия, исходящая в студии, была неоспоримой. Мы усердно работали над сочинением и записью альбома... Когда я слушаю то, что мы делали, у меня мурашки бегут по коже и меня переполняет безумное возбуждение...»






просмотров: 69

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
