13 янв 2026



SNOT записали пять песен



SNOT опубликовали следующее сообщение:



«SNOT рады сообщить, что группа приступила к сочинению и записи совершенно новой музыки, и этот процесс набирает обороты! Работа над пятью новыми песнями уже завершена!»



Mikey Doling: «Энергия, исходящая в студии, была неоспоримой. Мы усердно работали над сочинением и записью альбома... Когда я слушаю то, что мы делали, у меня мурашки бегут по коже и меня переполняет безумное возбуждение...»











