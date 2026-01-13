Arts
Новости
Новости
13 янв 2026 : 		 Новый ЕР ARTILLERY выйдет весной

19 май 2025 : 		 MICHAEL DENNER исполнил классику MERCYFUL FATE с ARTILLERY

19 янв 2024 : 		 Фрагмент нового релиза ARTILLERY

15 дек 2023 : 		 Фрагмент нового релиза ARTILLERY

12 дек 2023 : 		 ARTILLERY готовят концертный релиз

17 ноя 2023 : 		 ARTILLERY расстались с гитаристом

13 мар 2023 : 		 Барабанщика ARTILLERY сбил автобус

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARTILLERY

10 май 2021 : 		 Новое видео ARTILLERY

7 май 2021 : 		 Вскрытие ARTILLERY

15 апр 2021 : 		 Новое видео ARTILLERY

19 мар 2021 : 		 Новая песня ARTILLERY

30 дек 2020 : 		 Новый альбом ARTILLERY выйдет весной

17 окт 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от ARTILLERY

19 сен 2020 : 		 ARTILLERY выпустят новый сингл

7 окт 2019 : 		 Умер основатель ARTILLERY

27 сен 2019 : 		 Раритеты ARTILLERY выйдут зимой

8 ноя 2018 : 		 Новое видео ARTILLERY

18 окт 2018 : 		 Новая песня ARTILLERY

27 сен 2018 : 		 Новый альбом ARTILLERY выйдет осенью

12 апр 2018 : 		 Переиздание ARTILLERY выйдет летом

19 сен 2017 : 		 Новое видео ARTILLERY

15 апр 2017 : 		 Бывшие участники ARTILLERY выступят вместе

7 дек 2016 : 		 Концерт ARTILLERY перенесен в другой клуб

23 мар 2016 : 		 Новый альбом ARTILLERY доступен для прослушивания

8 мар 2016 : 		 Новое видео ARTILLERY
Новый ЕР ARTILLERY выйдет весной



zoom
Группа ARTILLERY сообщила о заключении контракта с лейблом Mighty Music, на котором весной должен состояться релиз нового ЕР, сведение которого проходило в октябре в Medley Studio, Copenhagen, Denmark вместе с Benjamin'ом Høyer'ом.






КомментарииСкрыть/показать 1 )

13 янв 2026
Corpsegrinder04
А что за чёрт у них на вокале на фотке ? У них же молодой был чел с Power-ским голосом. Или это он и есть, состарился так с момента моей покупки диска Penalty by Perception 10 лет назад.
Там только Штуцер не стареет. Он как выглядел на 80 + после реюниона так и выглядит.
просмотров: 256

