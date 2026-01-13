сегодня



Новый ЕР ARTILLERY выйдет весной



Группа ARTILLERY сообщила о заключении контракта с лейблом Mighty Music, на котором весной должен состояться релиз нового ЕР, сведение которого проходило в октябре в Medley Studio, Copenhagen, Denmark вместе с Benjamin'ом Høyer'ом.











