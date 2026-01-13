×
Artillery
Дания
Power Metal
Thrash Metal
http://www.artillery.dk/
Myspace:
http://www.myspace.com/artillerythrashmetal
Facebook:
https://www.facebook.com/ARTILLERY.DK/
13 янв 2026
:
Новый ЕР ARTILLERY выйдет весной
19 май 2025
:
MICHAEL DENNER исполнил классику MERCYFUL FATE с ARTILLERY
19 янв 2024
:
Фрагмент нового релиза ARTILLERY
15 дек 2023
:
Фрагмент нового релиза ARTILLERY
12 дек 2023
:
ARTILLERY готовят концертный релиз
17 ноя 2023
:
ARTILLERY расстались с гитаристом
13 мар 2023
:
Барабанщика ARTILLERY сбил автобус
7 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления ARTILLERY
10 май 2021
:
Новое видео ARTILLERY
7 май 2021
:
Вскрытие ARTILLERY
15 апр 2021
:
Новое видео ARTILLERY
19 мар 2021
:
Новая песня ARTILLERY
30 дек 2020
:
Новый альбом ARTILLERY выйдет весной
17 окт 2020
:
Кавер-версия METALLICA от ARTILLERY
19 сен 2020
:
ARTILLERY выпустят новый сингл
7 окт 2019
:
Умер основатель ARTILLERY
27 сен 2019
:
Раритеты ARTILLERY выйдут зимой
8 ноя 2018
:
Новое видео ARTILLERY
18 окт 2018
:
Новая песня ARTILLERY
27 сен 2018
:
Новый альбом ARTILLERY выйдет осенью
12 апр 2018
:
Переиздание ARTILLERY выйдет летом
19 сен 2017
:
Новое видео ARTILLERY
15 апр 2017
:
Бывшие участники ARTILLERY выступят вместе
7 дек 2016
:
Концерт ARTILLERY перенесен в другой клуб
23 мар 2016
:
Новый альбом ARTILLERY доступен для прослушивания
8 мар 2016
:
Новое видео ARTILLERY
4 фев 2016
:
Новая песня ARTILLERY
20 июл 2014
:
Видео с выступления ARTILLERY
12 ноя 2013
:
Новое видео ARTILLERY
29 окт 2013
:
Видео с текстом от ARTILLERY
8 окт 2013
:
Новая песня ARTILLERY
31 авг 2013
:
Новый альбом ARTILLERY выйдет в ноябре
12 июл 2013
:
ARTILLERY на METAL BLADE RECORDS
22 июн 2013
:
Видео с выступления ARTILLERY
6 май 2013
:
ARTILLERY вернутся в студию в июне
25 мар 2013
:
ARTILLERY записали две песни
27 фев 2013
:
ARTILLERY начнут запись в июне
27 сен 2012
:
Новый вокалист ARTILLERY
26 июн 2012
:
ARTILLERY объявили имя нового барабанщика
13 апр 2012
:
Из ARTILLERY уходит ударник
26 фев 2011
:
Новое видео ARTILLERY
7 фев 2011
:
Две новые песни ARTILLERY
20 янв 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома ARTILLERY
18 янв 2011
:
Превью нового альбома ARTILLERY
23 дек 2010
:
Подробности о новом альбоме ARTILLERY
14 сен 2010
:
Название нового альбома ARTILLERY
29 апр 2010
:
ARTILLERY в ноябре отправятся в студию
21 май 2009
:
Новое видео от группы ARTILLERY
22 апр 2009
:
Информация о новом альбоме ARTILLERY
19 июн 2008
:
Обзор DVD ARTILLERY "One Foot In The Grave" в сети
11 май 2008
:
Подробности о DVD ARTILLERY "One Foot In The Grave, The Other One In The Trash"
6 май 2008
:
ARTILLERY выпустят DVD
сегодня
Новый ЕР ARTILLERY выйдет весной
Группа ARTILLERY сообщила о заключении контракта с лейблом Mighty Music, на котором весной должен состояться релиз нового ЕР, сведение которого проходило в октябре в Medley Studio, Copenhagen, Denmark вместе с Benjamin'ом Høyer'ом.
13 янв 2026
Corpsegrinder04
А что за чёрт у них на вокале на фотке ? У них же молодой был чел с Power-ским голосом. Или это он и есть, состарился так с момента моей покупки диска Penalty by Perception 10 лет назад.
Там только Штуцер не стареет. Он как выглядел на 80 + после реюниона так и выглядит.
