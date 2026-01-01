Arts
LOGIN
Новости
13 янв 2026 : 		 THE ROCKETT MAFIA работают над ЕР

29 дек 2025 : 		 Барабанщик THE ROCKETT MAFIA: «Я верю, что большинство успешных музыкантов аутисты»

9 ноя 2025 : 		 THE ROCKETT MAFIA на PAVEMENT ENTERTAINMENT

18 авг 2025 : 		 RIKKI ROCKETT: «Мои результаты помогли другим!»

17 июл 2025 : 		 Выход биографии RIKKI ROCKETT отложен

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления RIKKI ROCKETT's THE ROCKETT MAFIA

13 июл 2025 : 		 THE ROCKETT MAFIA могут придумать свое

16 июн 2025 : 		 MICK SWEDA о выборе кавер-версий в THE ROCKETT MAFIA

24 фев 2025 : 		 Видео с выступления THE ROCKETT MAFIA

21 фев 2025 : 		 Первый сингл THE ROCKETT MAFIA

13 янв 2025 : 		 THE ROCKETT MAFIA: «Мы хотим веселиться!»

20 сен 2024 : 		 RIKKI ROCKETT в THE ROCKETT MAFIA
THE ROCKETT MAFIA работают над ЕР



Rikki Rockett опубликовал небольшое сообщение относительно планов THE ROCKETT MAFIA:

«Мне стали поступать вопросы о том, что Mick вернулся в BULLETBOYS и как это отразится на ROCKETT MAFIA... Он хочет продолжать играть и с нами. Если что-то изменится, я сообщу [как можно скорее].

Я поддерживаю возвращение Mick'a в the [BULLETBOYS], поскольку они были его детищем на протяжении многих лет. В любом случае, ROCKETT MAFIA — это будет заметная сила в наступающем году, и вот почему... Мы начинаем бронировать концерты и с нетерпением ждем потрясающих дат. Пока первая неделя, но агент уже занят подбором. Мы также планируем выпустить мини-альбом. Пишем песни и т.д. На мини-альбоме будут оригинальные композиции и, возможно, пара каверов. Надеемся, что он выйдет очень скоро!»




Like!+0Dislike!-0


просмотров: 83

