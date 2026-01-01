сегодня



THE ROCKETT MAFIA работают над ЕР



Rikki Rockett опубликовал небольшое сообщение относительно планов THE ROCKETT MAFIA:



«Мне стали поступать вопросы о том, что Mick вернулся в BULLETBOYS и как это отразится на ROCKETT MAFIA... Он хочет продолжать играть и с нами. Если что-то изменится, я сообщу [как можно скорее].



Я поддерживаю возвращение Mick'a в the [BULLETBOYS], поскольку они были его детищем на протяжении многих лет. В любом случае, ROCKETT MAFIA — это будет заметная сила в наступающем году, и вот почему... Мы начинаем бронировать концерты и с нетерпением ждем потрясающих дат. Пока первая неделя, но агент уже занят подбором. Мы также планируем выпустить мини-альбом. Пишем песни и т.д. На мини-альбоме будут оригинальные композиции и, возможно, пара каверов. Надеемся, что он выйдет очень скоро!»







