12 янв 2026



FORBIDDEN скоро расскажут про новый лейбл



В рамках недавней беседы с гитаристом FORBIDDEN, Craig Locicero сообщил следующее:



«Примерно на неделе будет объявлено, где находится наш дом и с каким лейблом мы подписали контракт. Все это произошло во время праздников, чего, черт возьми, никогда не бывает. Но именно так серьезно люди к этому отнеслись. Но я скажу, что мы только на этой неделе закончили работу с барабанами [для альбома]. Следующие две недели мы будем записывать гитары, вокал, соло и всю эту чушь. У нас [тур с VIO-LENCE и VENOM INC.], который мы проводим [в начале февраля] в Южной Америке. Мы собираемся взять перерыв на пару недель, порепетировать, съездить туда, затем сразу же вернемся, возможно, запишем еще пару соло, еще пару вокальных партий и начнем сведение по ходу этого периода».



Что касается возможной даты выхода нового альбома FORBIDDEN, он сказал:



«[Это будет] второй квартал [2026 года], это точно. Потому что, как я узнал, в какой-то момент со мной подписала контракт компания American. Я записывал альбом [a MANMADE GOD] с [исполнительным продюсером] Риком Рубином, и на то, чтобы он вышел, ушла целая вечность. Но на лейблах произошли большие перемены. И они предложили нам шанс вернуть альбом для надлежащего продвижения. Мы такие: "Нет. Мы хотим, чтобы это вышло, когда ты сказал, что это выйдет". И это задело нас так же сильно, как все, что я когда-либо делал в своей жизни. И теперь я знаю, что тебе нужно прислушаться к своим людям, которые работают над альбомом. Столько, сколько им нужно, столько работы, сколько им нужно, столько прессы, сколько нам нужно, мы позволим им выполнять свою работу, потому что от этого зависит многое для многих людей, а не только для нас».







