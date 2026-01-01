Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
[= ||| все новости группы



*

Grateful Dead

*
| - |

|||| 12 янв 2026

Умер один из основателей GRATEFUL DEAD



zoom
Бобби Вейр, один из основателей группы GRATEFUL DEAD, скончался в возрасте 78 лет:

«Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине Бобби Вейра», — написала семья музыканта в своем заявлении. «Он скончался мирно, в окружении близких, после того, как мужественно победил рак, как мог только Бобби. К сожалению, у него были серьезные проблемы с легкими.

Бобби навсегда останется движущей силой, чье уникальное мастерство изменило американскую музыку. Его творчество не просто наполняло комнаты музыкой; это был теплый солнечный свет, который наполнял душу, создавая сообщество, язык и чувство семьи, которые несут с собой поколения поклонников. Каждый аккорд, который он играл, каждое слово, которое он пел, было неотъемлемой частью историй, которые он сочинял. Это было приглашение: чувствовать, задавать вопросы, странствовать и быть частью чего-то большего».

Вейр был одним из основателей легендарной GRATEFUL DEAD. С момента образования группы в 1965 году он стал одним из самых ярких ритм-гитаристов рока, сформировав не только звучание GRATEFUL DEAD, но и культуру американской музыки в целом. На протяжении более шести десятилетий Вейр продолжал вдохновлять поколения артистов и зрителей, и его вклад принес ему признание как одной из самых влиятельных фигур в истории рока.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 101

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом