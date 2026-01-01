12 янв 2026



Умер один из основателей GRATEFUL DEAD



Бобби Вейр, один из основателей группы GRATEFUL DEAD, скончался в возрасте 78 лет:



«Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине Бобби Вейра», — написала семья музыканта в своем заявлении. «Он скончался мирно, в окружении близких, после того, как мужественно победил рак, как мог только Бобби. К сожалению, у него были серьезные проблемы с легкими.



Бобби навсегда останется движущей силой, чье уникальное мастерство изменило американскую музыку. Его творчество не просто наполняло комнаты музыкой; это был теплый солнечный свет, который наполнял душу, создавая сообщество, язык и чувство семьи, которые несут с собой поколения поклонников. Каждый аккорд, который он играл, каждое слово, которое он пел, было неотъемлемой частью историй, которые он сочинял. Это было приглашение: чувствовать, задавать вопросы, странствовать и быть частью чего-то большего».



Вейр был одним из основателей легендарной GRATEFUL DEAD. С момента образования группы в 1965 году он стал одним из самых ярких ритм-гитаристов рока, сформировав не только звучание GRATEFUL DEAD, но и культуру американской музыки в целом. На протяжении более шести десятилетий Вейр продолжал вдохновлять поколения артистов и зрителей, и его вклад принес ему признание как одной из самых влиятельных фигур в истории рока.











