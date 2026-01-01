Arts
Новости
*

Sophie Lloyd

*
Страна
United Kingdom Великобритания
Стиль
-



13 янв 2026 : 		 Концертное видео SOPHIE LLOYD

6 сен 2025 : 		 SOPHIE LOYD исполняет хит IRON MAIDEN

28 июн 2025 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет хит PINK FLOYD

20 апр 2025 : 		 Концертное видео SOPHIE LLOYD

14 апр 2025 : 		 SOPHIE LLOYD балуется с покемоном

8 мар 2025 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет METALLICA

30 янв 2025 : 		 Концертное видео SOPHIE LLOYD

25 янв 2025 : 		 SOPHIE LLOYD отыграла первое шоу в США

15 янв 2025 : 		 SOPHIE LLOYD готова отыграть в Лос-Анджелесе

10 янв 2025 : 		 SOPHIE LLOYD выбрала альбом METALLICA

5 янв 2025 : 		 SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновляет ORIANTHI»

23 дек 2024 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет THE DARKNESS

11 ноя 2024 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет хит BLINK-182

4 ноя 2024 : 		 SOPHIE LLOYD о первом концерте в роли хэдлайнера

15 окт 2024 : 		 Новое видео SOPHIE LLOYD

15 сен 2024 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет хит ALICE COOPER

12 июн 2024 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет LYNYRD SKYNYRD

19 апр 2024 : 		 SOPHIE LLOYD исполнила JIMI HENDRIX

11 фев 2024 : 		 Новое видео SOPHIE LLOYD

28 янв 2024 : 		 SOPHIE LLOYD исполнила хит RORY GALLAGHER

22 янв 2024 : 		 SOPHIE LLOYD пробует Rocksmith+

22 дек 2023 : 		 Panama от SOPHIE LLOYD

13 дек 2023 : 		 SOPHIE LLOYD исполнила хит GEORGE MICHAEL

19 ноя 2023 : 		 SOPHIE LLOYD о новой пластинке

10 ноя 2023 : 		 Tyler Connolly в новом видео SOPHIE LLOYD

26 окт 2023 : 		 SOPHIE LLOYD исполнила хит METALLICA
Концертное видео SOPHIE LLOYD



Let It Hurt ft. Chris Robertson, концертное видео SOPHIE LLOYD, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 33

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом