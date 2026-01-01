Arts
Новости
*

Uuhai

*



13 янв 2026 : Новое видео UUHAI

4 дек 2025 : 		 Новое видео UUHAI

7 ноя 2025 : 		 Новое видео UUHAI

30 янв 2024 : 		 Новое видео UUHAI
Новое видео UUHAI



zoom
Secret History of the Mongols, новое видео UUHAI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Human Herds, выход которого состоялся на Napalm Records в следующих вариантах:

– 1LP Gatefold Vinyl Aquamarie – strictly limited to 200 copies worldwide (Napalm Mailorder exclusive)
– 1LP Gatefold Vinyl Black
– 1CD Digipak
– Digital Album

Трек-лист:

“Beginning”
“Human Herds”
“Ancient Land”
“Uuhai”
“Dracula”
“Khurai”
“Khar Khulz”
“Paradise”
“Uvdis”
“Secret History Of The Mongols”








просмотров: 36

