Chewing Through The Leash ft. Matt Honeycutt from Kublai Khan TX, новое видео LIONHEART, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Valley Of Death II“, выход которого намечен на девятое января на Arising Empire:
01 – “Bulletproof“
02 – “Chewing Through The Leash” (feat. Matt Honeycutt of Kublai Khan TX)
03 – “Ice Cold“
04 – “Valley Of Death II“
05 – “No Peace“
06 – “Roll Call“
07 – “Salt The Earth“
08 – “Release The Dogs“
09 – “In Love With The Pain“
10 – “Death Grip” (feat. A Day To Remember)
