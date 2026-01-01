Arts
Dropkick Murphys

13 янв 2026 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

8 ноя 2025 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

8 сен 2025 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

3 июн 2025 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

22 сен 2024 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

2 мар 2023 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

12 фев 2023 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

11 янв 2023 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

7 июл 2022 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

15 мар 2022 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

10 дек 2021 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

5 июн 2020 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

30 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления DROPKICK MURPHYS

1 фев 2020 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

12 янв 2017 : 		 Новое видео DROPKICK MURPHYS

23 апр 2013 : 		 DROPKICK MURPHYS за 15 часов собрали 65 000 долларов на продаже благотворительных футболок

7 янв 2013 : 		 Новый альбом DROPKICK MURPHYS доступен для прослушивания

12 сен 2012 : 		 Обложка нового альбома DROPKICK MURPHYS

19 июн 2012 : 		 Видео полного концерта DROPKICK MURPHYS

5 мар 2011 : 		 Новый альбом DROPKICK MURPHYS доступен для прослушивания
Новое видео DROPKICK MURPHYS



zoom
The Big Man, новое видео DROPKICK MURPHYS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома For The People, релиз которого в цифровом варианте состоялся четвертого июля. На CD и виниле альбом вышел десятого октября с бонус-треками:










Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 91

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
