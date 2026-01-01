Arts
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
Venus 5

Новая песня VENUS 5



"Far Away", новое видео VENUS 5, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "March Of The Venus 5", релиз которого намечен на 20 марта:

1. March Of The Venus 5
2. Like A Witch
3. Far Away
4. Set Me Free
5. Stereotypes
6. Surrender
7. Satelite
8. Invincible
9. Winter On My Skin
10. Take It From The Start
11. The Other Shore

Line Up:
Karmen Klinc – Vocals
Herma – Vocals
Jelena Milovanovic – Vocals
Tezzi Persson – Vocals
Erina Seitllari – Vocals

Andrea Buratto – Bass
Gabriele Robotti – Guitars
Antonio Agate – Keys
Marco Lazzarini – Drums

Aldo Lonobile – Additional guitars
Serena Torti – Additional Vocals






просмотров: 95

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
