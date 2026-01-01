Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 21
[= ||| все новости группы



*

Metal Allegiance

*



13 янв 2026 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

3 фев 2025 : 		 METAL ALLEGIANCE думают о новом

26 янв 2025 : 		 Видео с выступления METAL ALLEGIANCE

24 дек 2024 : 		 METAL ALLEGIANCE думают о новой музыке

9 сен 2024 : 		 METAL ALLEGIANCE отыграли юбилейный концерт

28 янв 2024 : 		 Музыканты TESTAMENT, MASTODON, SEPULTURA, OVERKILL, EXODUS выступили с METAL ALLEGIANCE

10 окт 2023 : 		 Юбилейное шоу METAL ALLEGIANCE

5 сен 2022 : 		 Видео с выступления METAL ALLEGIANCE

17 дек 2021 : 		 Стрим от METAL ALLEGIANCE

9 окт 2021 : 		 JOHN BUSH исполнил ANTHRAX вместе с METAL ALLEGIANCE

16 июл 2021 : 		 JOHN BUSH, MARK OSEGUEDA и PHIL DEMMEL присоединятся к METAL ALLEGIANCE

1 апр 2020 : 		 METAL ALLEGIANCE собирают средства для Looney Tunes

21 янв 2020 : 		 Drum-cam от DAVE LOMBARDO

18 янв 2020 : 		 DAVE LOMBARDO, GARY HOLT And PHIL DEMMEL исполняют SLAYER рамках METAL ALLEGIANCE

27 янв 2019 : 		 Музыканты SEPULTURA, OVERKILL, ARCH ENEMY, MISFITS присоединились на сцене к METAL ALLEGIANCE

24 сен 2018 : 		 Рассказ о выступлении METAL ALLEGIANCE

17 сен 2018 : 		 METAL ALLEGIANCE целиком сыграют первый альбом BLACK SABBATH

13 сен 2018 : 		 Музыканты SEPULTURA, ARCH ENEMY, OVERKILL, ACCEPT присоединились к METAL ALLEGIANCE

8 сен 2018 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

26 авг 2018 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

2 авг 2018 : 		 Трейлер к новому альбому METAL ALLEGIANCE

28 июл 2018 : 		 MAX CAVALERA в новом видео METAL ALLEGIANCE

14 июл 2018 : 		 Второй трейлер к новому альбому METAL ALLEGIANCE

30 июн 2018 : 		 Трейлер нового альбома METAL ALLEGIANCE

23 июн 2018 : 		 Музыканты OVERKILL, NIGHTWISH, ACCEPT на новом альбоме METAL ALLEGIANCE

25 окт 2017 : 		 Музыканты OVERKILL, ARMORED SAINT выступят с METAL ALLEGIANCE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео METAL ALLEGIANCE



zoom
Black Horizon Feat. William Duvall, новое видео METAL ALLEGIANCE, доступно для просмотра ниже.

«Кто бы мог подумать, что спустя 12 лет мы будем здесь с новой музыкой MA? Я очень рад, что один из моих любимых вокалистов из одной из моих любимых групп впервые за 8 с лишним лет выступит с новой музыкой MA, что открывает новую эру для MA. Как говорится, нельзя убить то, что не может умереть» — Mark Menghi

«Я был приятно удивлен и польщен тем, что меня попросили внести свой вклад в эту песню, и я очень доволен результатом» — William DuVall

«Эта песня — подарок от призрака моего прошлого. Она взята из запаса риффов, которые мы начали писать давным-давно, но так и не закончили. Теперь, в сочетании с первым голосом группы — великим William DuVall — мы рады анонсировать совершенно новый трек, созданный на основе того, что было когда-то, и открывающий новую эру. Зацените это!» — Alex Skolnick

«После того, как я записал эти партии ударных некоторое время назад, я в восторге от того, что они наконец-то увидят свет! Спасибо William за то, что он закончил песню, и добро пожаловать в семью МА! \m/» — Mike Portnoy




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 147

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом