сегодня



Новое видео METAL ALLEGIANCE



Black Horizon Feat. William Duvall, новое видео METAL ALLEGIANCE, доступно для просмотра ниже.



«Кто бы мог подумать, что спустя 12 лет мы будем здесь с новой музыкой MA? Я очень рад, что один из моих любимых вокалистов из одной из моих любимых групп впервые за 8 с лишним лет выступит с новой музыкой MA, что открывает новую эру для MA. Как говорится, нельзя убить то, что не может умереть» — Mark Menghi



«Я был приятно удивлен и польщен тем, что меня попросили внести свой вклад в эту песню, и я очень доволен результатом» — William DuVall



«Эта песня — подарок от призрака моего прошлого. Она взята из запаса риффов, которые мы начали писать давным-давно, но так и не закончили. Теперь, в сочетании с первым голосом группы — великим William DuVall — мы рады анонсировать совершенно новый трек, созданный на основе того, что было когда-то, и открывающий новую эру. Зацените это!» — Alex Skolnick



«После того, как я записал эти партии ударных некоторое время назад, я в восторге от того, что они наконец-то увидят свет! Спасибо William за то, что он закончил песню, и добро пожаловать в семью МА! \m/» — Mike Portnoy http://www.metalallegiance.com







+1 -0



просмотров: 147

