*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 21
Temple of Void

Новое видео TEMPLE OF VOID



The Crawl, новое видео TEMPLE OF VOID, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'The Crawl', релиз которого намечен на шестое марта.




просмотров: 23

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
