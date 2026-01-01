Arts
Новости
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 24
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 19
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
Metallica

15 янв 2026 : 		 METALLICA почти договорилась на Сферу

31 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA '08

24 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 дек 2025 : 		 Как песня METALLICA стала гимном футбольной команды

5 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 ноя 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»

29 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления METALLICA

27 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 ноя 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я нахожусь в гармонии и на пике формы»

6 ноя 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Причина, по которой я сам хотел участвовать в группе, заключалась в том, чтобы стать частью сообщества»

4 ноя 2025 : 		 Нюхает ли гитарист METALLICA?
METALLICA почти договорилась на Сферу



По сообщению The Sun, METALLICA на 90% договорилась о выступлении в Лас-Вегасе в зале Сфера на 2027 год.

Один "крот" сообщил британскому таблоиду, что «на Стрип [Лас-Вегас] только и разговоров, что о том, что METALLICA выступят в the Sphere. Они побывали на встрече с боссами и всей технической командой, чтобы обсудить и спланировать концерт в принципе».




просмотров: 116

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
