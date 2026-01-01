сегодня



METALLICA почти договорилась на Сферу



По сообщению The Sun, METALLICA на 90% договорилась о выступлении в Лас-Вегасе в зале Сфера на 2027 год.



Один "крот" сообщил британскому таблоиду, что «на Стрип [Лас-Вегас] только и разговоров, что о том, что METALLICA выступят в the Sphere. Они побывали на встрече с боссами и всей технической командой, чтобы обсудить и спланировать концерт в принципе».







