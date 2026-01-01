14 янв 2026



JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»



JACK OSBOURNE в "Influenced" рассказал о ходе работы над биографической картиной об Оззи и Шэрон Осборн.



Jack поведал, что видит сны, в которых к нему приходит его отец:



«Это так забавно. Это случилось со мной. Это случилось с моими женой и дочерьми. Мы все продолжаем видеть сны о нём.



В снах он смеётся. И он говорит: "Хватит уже, чёрт возьми, плакать". Он каждый раз смеётся. И это происходит со мной, моей женой, моими дочерьми. Они говорят: "Мы продолжаем видеть его смеющимся в наших снах"».



Он добавил, что скоро выйдет биографический фильм о его отце:



«Мы полным ходом работаем над следующим этапом разработки фильма. Это художественный фильм, над которым мы работаем вместе с Sony Studios уже около шести лет».



Ведущий спросил:



«Что твой отец думал об этом, когда был жив? Он говорил, что хочет, чтобы его сыграл Дензел Вашингтон».



На что Jack ответил:



«К сожалению, это не Дензел. Мы уже определились с выбором, но я пока не могу сказать что-то конкретное. Это феноменальный актёр, но мы ещё до конца не решили... У нас уже есть режиссёр, и сейчас мы переписываем сценарий».



Jack добавил, что его отцу нравилась идея биографического фильма о нём:



«Он всё время говорил об этом, я рассказывал ему новости. Из серии: «Мы встретились с этим парнем, и вот что происходит", а он отвечал: "Мне плевать. Просто скажи мне, когда выйдет фильм, чтобы я смог его посмотреть"».







