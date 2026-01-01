Arts
Новости
*

Ozzy Osbourne

*



14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»

13 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца

30 дек 2025 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память Оззи

27 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE

11 дек 2025 : 		 SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»

5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна

3 дек 2025 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance

27 ноя 2025 : 		 Новая коллекция LUGZ x OZZY OSBOURNE

14 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Мы собрали 11 миллионов на благотворительность»

13 ноя 2025 : 		 Семья OSBOURNE впервые собралась на публике

9 ноя 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»

9 ноя 2025 : 		 Участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CLUTCH, CROWBAR почтили память Оззи

6 ноя 2025 : 		 GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»

29 окт 2025 : 		 NIKKI SIXX хвалит фильм об Оззи

26 окт 2025 : 		 Сын Оззи Осборна о последнем концерте отца: «Он был очень счастлив»

25 окт 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»

23 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»

19 окт 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN об Оззи

16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE
|||| 14 янв 2026

JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»



JACK OSBOURNE в "Influenced" рассказал о ходе работы над биографической картиной об Оззи и Шэрон Осборн.

Jack поведал, что видит сны, в которых к нему приходит его отец:

«Это так забавно. Это случилось со мной. Это случилось с моими женой и дочерьми. Мы все продолжаем видеть сны о нём.

В снах он смеётся. И он говорит: "Хватит уже, чёрт возьми, плакать". Он каждый раз смеётся. И это происходит со мной, моей женой, моими дочерьми. Они говорят: "Мы продолжаем видеть его смеющимся в наших снах"».

Он добавил, что скоро выйдет биографический фильм о его отце:

«Мы полным ходом работаем над следующим этапом разработки фильма. Это художественный фильм, над которым мы работаем вместе с Sony Studios уже около шести лет».

Ведущий спросил:

«Что твой отец думал об этом, когда был жив? Он говорил, что хочет, чтобы его сыграл Дензел Вашингтон».

На что Jack ответил:

«К сожалению, это не Дензел. Мы уже определились с выбором, но я пока не могу сказать что-то конкретное. Это феноменальный актёр, но мы ещё до конца не решили... У нас уже есть режиссёр, и сейчас мы переписываем сценарий».

Jack добавил, что его отцу нравилась идея биографического фильма о нём:

«Он всё время говорил об этом, я рассказывал ему новости. Из серии: «Мы встретились с этим парнем, и вот что происходит", а он отвечал: "Мне плевать. Просто скажи мне, когда выйдет фильм, чтобы я смог его посмотреть"».




