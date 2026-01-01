Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 21
O <- TOP5 <-
все новости группы



*

Sister Sin

*



14 янв 2026 : 		 SISTER SIN готовят сингл

13 июл 2022 : 		 Видео с выступления SISTER SIN

30 июл 2020 : 		 Видео с репетиции SISTER SIN

23 дек 2019 : 		 SISTER SIN возвращаются!

2 дек 2015 : 		 Вокалистка SISTER SIN: «Я не ухожу из музыки»

7 ноя 2015 : 		 SISTER SIN объявили о распаде

5 окт 2015 : 		 SISTER SIN о безумных историях в туре

21 авг 2015 : 		 SISTER SIN на радио

2 мар 2015 : 		 Новое видео SISTER SIN

16 янв 2015 : 		 Вокалистка SISTER SIN снялась для журнала Penthouse

15 янв 2015 : 		 Делаем зарядку с вокалисткой SISTER SIN

1 ноя 2014 : 		 Новое видео SISTER SIN

25 окт 2014 : 		 Новый альбом SISTER SIN доступен для прослушивания

17 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SISTER SIN

31 май 2013 : 		 Трек-лист переиздания SISTER SIN

22 май 2013 : 		 Переиздание дебютного альбома SISTER SIN выйдет в июне

17 мар 2013 : 		 Видео с выступления SISTER SIN

12 мар 2013 : 		 Новое видео SISTER SIN

21 янв 2013 : 		 Новое видео SISTER SIN

23 окт 2012 : 		 Новый альбом SISTER SIN доступен для прослушивания

15 окт 2012 : 		 Новое видео SISTER SIN

12 окт 2012 : 		 Новая песня SISTER SIN

19 сен 2012 : 		 SISTER SIN исполнили новый трек

22 авг 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SISTER SIN

16 авг 2012 : 		 Видео с текстом от SISTER SIN

7 авг 2012 : 		 Новый сингл SISTER SIN
SISTER SIN готовят сингл



SISTER SIN объявили о том, что первый за 12 лет сингл, "Suicide Hill", будет выпущен третьего февраля.






просмотров: 61

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом