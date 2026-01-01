сегодня



MATT SORUM: «Я горжусь временем с GUNS N' ROSES»



MATT SORUM в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорил о времени в составе GUNS N' ROSES:



«Я говорил это 10 лет назад, я сказал что-то вроде того, что это похоже на просмотр чужого фильма. Я был там, но я смотрю на это, и мне кажется, что это что-то вроде сна — это как эпизод из сновидения. И я говорил об этом пару раз, и это просочилось в прессу, и эта группа дала мне опору на всю оставшуюся карьеру. Сколько времени я был в этом деле, а это было до 96-го, но, тем не менее, имя осталось со мной, и оно дало мне определенный уровень кэша, который позволил мне путешествовать по всему миру и заниматься другими делами, назовем это так. И это придает мне, как музыканту, авторитет среди других музыкантов, потому что это серьезное рок-н-ролльное достижение. Это невероятно сильный знак одобрения, если хотите. Но, разумеется, я был включен в Зал славы рок-н-ролла вместе с ними [в 2012 году], и я оценил это признание. Часто в таких ситуациях, когда речь заходит о Зале славы рок-н-ролла, чтобы попасть в него, нужно быть записанным на альбоме. Так что, к счастью, я участвовал в записи важных альбомов ["Use Your Illusion I" и "Use Your Illusion II", оба в 1991 году] и "The Spaghetti Incident?" [1994], которые позволили мне стать частью этого команды. Понятно, что [бывший барабанщик GUNS N' ROSES] Steven Adler также был там [в Rock Hall] и он был очень любезен. Поначалу мы не ладили, но, став старше, мы все разрешили. Итак, оглядываясь назад, я испытываю огромную гордость и счастье от того, что я делал, когда все было на самом высоком уровне. [Вокалист GUNS N' ROSES] Axl Rose, вероятно, был величайшим фронтменом той эпохи и, возможно, многих лет спустя. Но я был с ними на сцене. Я вижу, как в Instagram появляются видео. Я такой: "Вау, у нас все было очень круто". Так что, да, это было просто здорово!»







