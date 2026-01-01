Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 21
*Новое видео KREATOR 16
*Вокалист MAYHEM о дружбе с Евронимусом 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 21
*Новое видео KREATOR 16
*Вокалист MAYHEM о дружбе с Евронимусом 13
[= ||| все новости группы



*

Matt Sorum

*



17 янв 2026 : 		 MATT SORUM: «Я горжусь временем с GUNS N' ROSES»

29 июл 2025 : 		 MATT SORUM: «Без Оззи и BLACK SABBATH я был бы другим»

16 дек 2024 : 		 MATT SORUM: «Очень рад, что у меня есть возможность выбора»

26 ноя 2024 : 		 MATT SORUM уже 17 лет не берет в рот крепкого

13 янв 2024 : 		 MATT SORUM: «Этот год будет особенным»

27 дек 2023 : 		 MATT SORUM о GUNS N' ROSES: «У нас был менталитет банды, и я хотел быть участником этой банды»

12 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «Да не пытался я оскорбить SORUM'a»

13 ноя 2022 : 		 MATT SORUM: «Я не жду звонка от GUNS N' ROSES

30 сен 2021 : 		 MATT SORUM — о неучастии в туре GUNS N' ROSES

1 сен 2021 : 		 Matt Sorum не хотел бы оставаться в GUNS N' ROSES

27 авг 2021 : 		 Matt Sorum благодарен за время в GUNS N' ROSES

17 авг 2021 : 		 MATT SORUM: «Моя книга — история взлетов и падений»

10 июн 2021 : 		 MATT SORUM продал дом

13 апр 2021 : 		 MATT SORUM и SHOOTER JENNINGS сделали саундтрек для Jack Daniel's

19 мар 2021 : 		 Биография MATT SORUM выйдет осенью с новой обложкой

11 мар 2021 : 		 MATT SORUM выпускает пиво

9 мар 2021 : 		 Биография MATT SORUM выйдет осенью

28 дек 2020 : 		 Как LARS ULRICH помог MATT SORUM попасть в GUNS N' ROSES

26 дек 2020 : 		 MATT SORUM — о биографии

1 сен 2020 : 		 MATT SORUM представил свою версию хита Тома Петти

26 авг 2020 : 		 MATT SORUM: «Не забывайте о нас, музыкантах...»

14 июл 2020 : 		 MATT SORUM: «Я начал стучать благодаря Ринго»

22 июн 2020 : 		 MATT SORUM: «Президент может собрать 19 000 в одном зале, а музыканты играть не могут?»

14 май 2020 : 		 MATT SORUM о времени в GUNS N' ROSES: «Словно смотришь чужой фильм, и ты в нём»

13 май 2020 : 		 MATT SORUM о своей студии

29 апр 2020 : 		 MATT SORUM выпустит биографию осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MATT SORUM: «Я горжусь временем с GUNS N' ROSES»



zoom
MATT SORUM в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорил о времени в составе GUNS N' ROSES:

«Я говорил это 10 лет назад, я сказал что-то вроде того, что это похоже на просмотр чужого фильма. Я был там, но я смотрю на это, и мне кажется, что это что-то вроде сна — это как эпизод из сновидения. И я говорил об этом пару раз, и это просочилось в прессу, и эта группа дала мне опору на всю оставшуюся карьеру. Сколько времени я был в этом деле, а это было до 96-го, но, тем не менее, имя осталось со мной, и оно дало мне определенный уровень кэша, который позволил мне путешествовать по всему миру и заниматься другими делами, назовем это так. И это придает мне, как музыканту, авторитет среди других музыкантов, потому что это серьезное рок-н-ролльное достижение. Это невероятно сильный знак одобрения, если хотите. Но, разумеется, я был включен в Зал славы рок-н-ролла вместе с ними [в 2012 году], и я оценил это признание. Часто в таких ситуациях, когда речь заходит о Зале славы рок-н-ролла, чтобы попасть в него, нужно быть записанным на альбоме. Так что, к счастью, я участвовал в записи важных альбомов ["Use Your Illusion I" и "Use Your Illusion II", оба в 1991 году] и "The Spaghetti Incident?" [1994], которые позволили мне стать частью этого команды. Понятно, что [бывший барабанщик GUNS N' ROSES] Steven Adler также был там [в Rock Hall] и он был очень любезен. Поначалу мы не ладили, но, став старше, мы все разрешили. Итак, оглядываясь назад, я испытываю огромную гордость и счастье от того, что я делал, когда все было на самом высоком уровне. [Вокалист GUNS N' ROSES] Axl Rose, вероятно, был величайшим фронтменом той эпохи и, возможно, многих лет спустя. Но я был с ними на сцене. Я вижу, как в Instagram появляются видео. Я такой: "Вау, у нас все было очень круто". Так что, да, это было просто здорово!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 42

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом