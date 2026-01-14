Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 21
[= ||| все новости группы



*

Sunn O)))

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом SUNN O))) выйдет весной



zoom
SUNN O))) выпустят третьего апреля новую работу, получившую название "Sunn O)))", на лейбле Sub Pop. Это первый студийный материал коллектива с 2019 года "Pyroclasts". Запись проходила в Bear Creek Studios, Woodinville, Washington вместе с Brad'ом Wood'ом (HUM, TAR, SUNNY DAY REAL ESTATE, Liz Phair):

01. XXANN
02. Does Anyone Hear Like Venom?
03. Butch's Guns
04. Mindrolling
05. Everett Moses
06. Glory Black




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 янв 2026
С
Санчез
Блять, так смешно с этих трёх кавычек в конце названия группы:
-Какая твоя любимая группа?
-SUNN O)))
-Настолько любимая?)))
(Просто рофлю, не считаю группу среднячком или плохой)
14 янв 2026
m
mohnatiy
Санчез, наверное, все-таки скобочки, а не кавычки)
14 янв 2026
С
Санчез
mohnatiy, попутал я немного, согласен
14 янв 2026
Rocky Wolfsson
Санчез, эти скобки скорее всего означают волны идущие от буквы"О"....
14 янв 2026
m
mohnatiy
Опять удары по струне раз в полминуты слушать. А я и не против)))
14 янв 2026
Soror
На лейбле Sub Pop. Том самом, на котором в 89м Bleach вышел?)
просмотров: 305

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом