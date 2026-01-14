сегодня



Новый альбом SUNN O))) выйдет весной



SUNN O))) выпустят третьего апреля новую работу, получившую название "Sunn O)))", на лейбле Sub Pop. Это первый студийный материал коллектива с 2019 года "Pyroclasts". Запись проходила в Bear Creek Studios, Woodinville, Washington вместе с Brad'ом Wood'ом (HUM, TAR, SUNNY DAY REAL ESTATE, Liz Phair):



01. XXANN

02. Does Anyone Hear Like Venom?

03. Butch's Guns

04. Mindrolling

05. Everett Moses

06. Glory Black







