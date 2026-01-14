Новый альбом SUNN O))) выйдет весной

SUNN O))) выпустят третьего апреля новую работу, получившую название "Sunn O)))", на лейбле Sub Pop. Это первый студийный материал коллектива с 2019 года "Pyroclasts". Запись проходила в Bear Creek Studios, Woodinville, Washington вместе с Brad'ом Wood'ом (HUM, TAR, SUNNY DAY REAL ESTATE, Liz Phair):
01. XXANN
02. Does Anyone Hear Like Venom?
03. Butch's Guns
04. Mindrolling
05. Everett Moses
06. Glory Black
-Какая твоя любимая группа?
-SUNN O)))
-Настолько любимая?)))
(Просто рофлю, не считаю группу среднячком или плохой)