Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 21
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Converge

*



14 янв 2026 : 		 Новая песня CONVERGE

19 ноя 2025 : 		 Новое видео CONVERGE

1 апр 2025 : 		 CONVERGE в студии

9 окт 2021 : 		 Новая песня CONVERGE

16 дек 2020 : 		 Новая песня CONVERGE

23 мар 2020 : 		 Новая песня CONVERGE

29 июн 2018 : 		 Новое видео CONVERGE

28 сен 2017 : 		 Новая песня CONVERGE

16 авг 2017 : 		 Новая песня CONVERGE

30 апр 2016 : 		 CONVERGE перевыпустят свой второй альбом

27 фев 2015 : 		 Мультикамерная съемка с выступления CONVERGE

17 апр 2014 : 		 Новое видео CONVERGE

12 ноя 2013 : 		 Концертное видео CONVERGE

22 дек 2012 : 		 Видео с выступления CONVERGE

9 дек 2012 : 		 Вокалист ENTOMBED присоелинился на сцене к CONVERGE

26 окт 2012 : 		 CONVERGE попали в аварию

4 окт 2012 : 		 Новый альбом CONVERGE доступен для прослушивания

26 сен 2012 : 		 Новая песня CONVERGE

30 авг 2012 : 		 Новое видео CONVERGE

10 июл 2012 : 		 Семплы нового сплита CONVERGE/NAPALM DEATH

12 фев 2012 : 		 Участники LOCK UP на новом альбоме CONVERGE

23 янв 2012 : 		 CONVERGE приступили к записи нового альбом

4 янв 2012 : 		 Название нового альбома CONVERGE

11 июл 2010 : 		 CONVERGE выпустит новый ЕР

14 окт 2009 : 		 Новый альбом CONVERGE доступен для прослушивания

8 окт 2009 : 		 Новое видео CONVERGE
| - |

|||| сегодня

Новая песня CONVERGE



zoom
"Love Is Not Enough", новая песня группы CONVERGE, доступна для прослушивания ниже.




просмотров: 62

 ||| =]
[=     =]
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом