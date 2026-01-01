|
BURN ETERNAL ищут лейбл
В недавнем интервью у Adam Dutkiewicz'a спросили, как дела с альбомом BURN ETERNAL:
«Все готово к выходу. Дата релиза по-прежнему неизвестна, но дело сделано. Все сделано. Мы все еще ведем переговоры с некоторыми звукозаписывающими компаниями, так что, очевидно, это тоже нужно учитывать. Но это в процессе. Это в процессе, да»
Далее он сказал, что BURN ETERNAL состоит только из него и Howard'a, и описал звучание группы следующим образом:
«Это немного похоже на KILLSWITCH, что понятно, ведь я автор песен для KILLSWITCH. Да, это звучит как было у нас с Howard».
