сегодня



BURN ETERNAL ищут лейбл



В недавнем интервью у Adam Dutkiewicz'a спросили, как дела с альбомом BURN ETERNAL:



«Все готово к выходу. Дата релиза по-прежнему неизвестна, но дело сделано. Все сделано. Мы все еще ведем переговоры с некоторыми звукозаписывающими компаниями, так что, очевидно, это тоже нужно учитывать. Но это в процессе. Это в процессе, да»



Далее он сказал, что BURN ETERNAL состоит только из него и Howard'a, и описал звучание группы следующим образом:



«Это немного похоже на KILLSWITCH, что понятно, ведь я автор песен для KILLSWITCH. Да, это звучит как было у нас с Howard».







+0 -0



просмотров: 83

