Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 21
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 21
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
[= ||| все новости группы



*

Black Veil Brides

*



14 янв 2026 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о более мрачном звучании

12 янв 2026 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

23 окт 2025 : 		 BLACK VEIL BRIDES закончили альбом

20 авг 2025 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о новом треке

8 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK VEIL BRIDES

17 июл 2025 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

5 июл 2025 : 		 BLACK VEIL BRIDES записали альбом

6 янв 2025 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES хвалит альбом MÖTLEY CRÜE

8 сен 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES об опыте разогрева MÖTLEY CRÜE

3 сен 2024 : 		 Как BLACK VEIL BRIDES хотели повторить одноименный альбом METALLICA

17 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Выпускать ли альбом?»

11 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Почти все ссутся озвучить свое мнение»

3 июн 2024 : 		 Любит ли вокалист BLACK VEIL BRIDES METALLICA?

26 апр 2024 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

10 ноя 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES работают над новой музыкой

11 сен 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY: ремикс

9 июн 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY

22 фев 2023 : 		 Оркестровка от BLACK VEIL BRIDES

17 ноя 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

12 окт 2022 : 		 Обложка нового релиза BLACK VEIL BRIDES

6 сен 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

13 май 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

4 апр 2022 : 		 У вокалиста BLACK VEIL BRIDES две полоски

6 фев 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена

27 янв 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES признался, что уже шесть лет не брал в рот крепкого

28 дек 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «COVID-ограничения плотно вошли в нашу жизнь»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист BLACK VEIL BRIDES о более мрачном звучании



zoom
Andy Biersack в недавнем интервью прокомментировал боле мрачное звучание последнего сингла "Certainty":

«Я часто думаю, как это происходит, и не знаю, почему. Мы записываем весь альбом, а потом чувствуем, что в нем не хватает какой-то песни. И это была та самая песня, которую не хватало в кавычках. Jake [Pitts, гитара] и я написали эту песню. У Jake появилась идея, и он прислал ее мне. Я записал ее. Мы записали трек. Это была одна из тех песен, в которых все сразу складывается воедино — бам, бам, бам — очень быстрая песня, потому что мы точно знали, что хотим сделать. И я знал, что хочу выразить словами. В итоге все сложилось очень быстро, и это была последняя песня для альбома. Все остальное уже было записано. И мне показалось, что это своего рода формулировка миссии альбома — как с точки зрения текстов, так и с точки зрения музыки».

На вопрос о том, почему фанаты так сильно отреагировали на новую музыку, он сказал:

«Это же просто здорово! Я считаю, что мы из тех групп, которые, к добру это или к худу, не нуждаются в том, чтобы люди их слушали.… У людей есть своя версия группы, которая в основном основана на том, когда они впервые услышали ее или что они о ней думают. Многие люди, которые даже не знают, как звучит группа, имеют в своем воображении ее версию, так что было очень интересно записать эту пластинку самостоятельно, полностью придерживаясь стиля, которому мы хотели следовать, выступая на фестивалях и помогая людям открыть для себя новый стиль. команды при прослушивании этих песен, которые, возможно, иначе не были бы заранее отринуты.

Мы уже говорили об этом раньше. Мы своего рода маленький движок, который может это сделать. Многие люди просто отмахиваются от нашей группы, они на самом деле не знают, как мы звучим, ассоциируют нас с образом, который они видели в 2010 году, например, с тем, что мы выглядим как MOTLEY [CRUE] или как-то еще, и это нормально. Это часть нашей истории, но на самом деле они не обязательно знают, чем мы занимаемся. И это было забавно — я думаю, что в некотором смысле эти песни, похоже, каким-то образом проникли в душу людей. И на протяжении стольких лет нашей карьеры приятно удивлять людей тем, что мы делаем, потому что люди слышат синглы, и в первую очередь синглы с пластинок, которые иногда находятся вне вашего контроля, но они являются главными гимнами. Поэтому люди предполагают, что все наши з альбомы, если они никогда не пытались слушать их целиком, состоят из 12 песен, которые звучат как "Fallen Angels" на каждой пластинке, или "In The End", или что-то еще. И хотя я люблю эти песни, они гораздо менее характерны для всего нашего каталога, в отличие от подобных вещей, которые гораздо больше ориентированы на гитару и являются довольно тяжелыми. Безусловно, в дальнейшем этот альбом можно будет считать куда более мрачным или тяжелым, чем то, что было до».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 102

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом