Вокалист BLACK VEIL BRIDES о более мрачном звучании



Andy Biersack в недавнем интервью прокомментировал боле мрачное звучание последнего сингла "Certainty":



«Я часто думаю, как это происходит, и не знаю, почему. Мы записываем весь альбом, а потом чувствуем, что в нем не хватает какой-то песни. И это была та самая песня, которую не хватало в кавычках. Jake [Pitts, гитара] и я написали эту песню. У Jake появилась идея, и он прислал ее мне. Я записал ее. Мы записали трек. Это была одна из тех песен, в которых все сразу складывается воедино — бам, бам, бам — очень быстрая песня, потому что мы точно знали, что хотим сделать. И я знал, что хочу выразить словами. В итоге все сложилось очень быстро, и это была последняя песня для альбома. Все остальное уже было записано. И мне показалось, что это своего рода формулировка миссии альбома — как с точки зрения текстов, так и с точки зрения музыки».



На вопрос о том, почему фанаты так сильно отреагировали на новую музыку, он сказал:



«Это же просто здорово! Я считаю, что мы из тех групп, которые, к добру это или к худу, не нуждаются в том, чтобы люди их слушали.… У людей есть своя версия группы, которая в основном основана на том, когда они впервые услышали ее или что они о ней думают. Многие люди, которые даже не знают, как звучит группа, имеют в своем воображении ее версию, так что было очень интересно записать эту пластинку самостоятельно, полностью придерживаясь стиля, которому мы хотели следовать, выступая на фестивалях и помогая людям открыть для себя новый стиль. команды при прослушивании этих песен, которые, возможно, иначе не были бы заранее отринуты.



Мы уже говорили об этом раньше. Мы своего рода маленький движок, который может это сделать. Многие люди просто отмахиваются от нашей группы, они на самом деле не знают, как мы звучим, ассоциируют нас с образом, который они видели в 2010 году, например, с тем, что мы выглядим как MOTLEY [CRUE] или как-то еще, и это нормально. Это часть нашей истории, но на самом деле они не обязательно знают, чем мы занимаемся. И это было забавно — я думаю, что в некотором смысле эти песни, похоже, каким-то образом проникли в душу людей. И на протяжении стольких лет нашей карьеры приятно удивлять людей тем, что мы делаем, потому что люди слышат синглы, и в первую очередь синглы с пластинок, которые иногда находятся вне вашего контроля, но они являются главными гимнами. Поэтому люди предполагают, что все наши з альбомы, если они никогда не пытались слушать их целиком, состоят из 12 песен, которые звучат как "Fallen Angels" на каждой пластинке, или "In The End", или что-то еще. И хотя я люблю эти песни, они гораздо менее характерны для всего нашего каталога, в отличие от подобных вещей, которые гораздо больше ориентированы на гитару и являются довольно тяжелыми. Безусловно, в дальнейшем этот альбом можно будет считать куда более мрачным или тяжелым, чем то, что было до».







