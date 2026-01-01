Arts
14 янв 2026 : 		 HARLEY FLANAGAN: «Я всегда был готов к сотрудничеству с бывшими из CRO-MAGS»

10 янв 2026 : 		 Перезаписанный трек от CRO-MAGS

25 дек 2025 : 		 Основатель CRO-MAGS о перезаписи "The Age Of Quarrel"

1 ноя 2025 : 		 Основатель CRO-MAGS: «Сейчас я создаю отличную музыку»

11 сен 2025 : 		 PETE HINES возвращается в CRO-MAGS

17 апр 2025 : 		 Трейлер к фильму об основателе CRO-MAGS

22 окт 2024 : 		 JOHN JOSEPH не будет выступать с CRO-MAGS

8 окт 2022 : 		 JOHN JOSEPH не может использовать имя CRO-MAGS JM

26 июл 2022 : 		 Вокалист CRO-MAGS наехал на бывших

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRO-MAGS

10 июн 2022 : 		 Основатель CRO-MAGS подал в суд на JOHN'a JOSEPH'a

15 апр 2022 : 		 Возможно ли собрать классический состав CRO-MAGS?

19 янв 2022 : 		 Вокалист CRO-MAGS принял дозу

22 дек 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS: «Ну был у меня омикрон, а дальше-то что?»

21 июл 2021 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS критикует Dave'a Grohl'a

16 апр 2021 : 		 Вокалист CRO-MAGS критикует переиздание дебюта

15 мар 2021 : 		 Новое видео CRO-MAGS

10 фев 2021 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР весной

3 дек 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

1 дек 2020 : 		 CRO-MAGS выпускают ЕР

6 окт 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

21 июн 2020 : 		 Новый альбом CRO-MAGS доступен для прослушивания

15 май 2020 : 		 Новое видео CRO-MAGS

20 апр 2020 : 		 Видео с текстом от CRO-MAGS

1 апр 2020 : 		 Новая песня CRO-MAGS

19 мар 2020 : 		 Бывший вокалист CRO-MAGS просит группы перестать призывать фанатов купить мерч
HARLEY FLANAGAN: «Я всегда был готов к сотрудничеству с бывшими из CRO-MAGS»



HARLEY FLANAGAN, основавший CRO-MAGS в 14 лет, поговорил об успехе группы в 80-е:

«Я думаю, что одна из причин моей финансовой неудачи в жизни заключается в том, что я никогда не ставил перед собой цель стать рок-звездой. Я думаю, что большинство людей, которые создают группы, хотят быть такими, а я решил, что если бы я играл в [легендарном нью-йоркском клубе] CB[GB]s, то это и будет: "Вау"».

После того, как видеоклип CRO-MAGS на песню "We Gotta Know" был показан на MTV в 1986 году, "был момент, когда мы почувствовали, что набираем обороты, а затем произошло все, что только могло случиться. У вас ужасный менеджер, у вас ужасный контракт со звукозаписывающей компанией, всеми начинают манипулировать, и это начинает превращаться во все самое плохое, что только может случиться с молодой группой — внутренние распри, борьба эго, менеджер, который настраивает всех друг против друга, чтобы попытаться... весь этот раскол — и — победить все это дерьмо. Типа, настраиваешь всех друг против друга, чтобы ты был единственным, кто может навести порядок. И никто из нас не знал, какого хрена мы творим, а всем нравилось думать, что они знали».

Что касается возможного воссоединения классического состава CRO-MAGS, он ответил:

«Чего бы это ни стоило, чувак, я всегда был открыт для любого рода общения с любым из этих парней по любому поводу, и всегда был таким. Но иногда люди так зацикливаются на этом дерьме, что теряют бдительность… Честно говоря, я не могу сказать, что фанатам действительно было бы наплевать на то, что я снова играю с кем-либо из этих парней на данный момент, потому что у нас все хорошо, мы много гастролируем, жизнь прекрасна, но если бы фанаты реально этого хотели, и тем более, если бы эти ребята когда-нибудь захотели дать эти фанаты добиваются своего, я всегда открыт для разговора. Потому что, в конце концов, как музыкант, ты еще и артист, верно? Я имею в виду, что вам платят за то, чтобы люди чувствовали себя хорошо, или выпускали пар, или за какие-то другие эмоции — это же ваша работа. Так что, если это означает, что ты должен выйти на сцену и сделать это, и ты знаешь, что сможешь сделать это с этими парнями, и люди будут в восторге, тогда какого хрена, чувак? Я имею в виду, я просто не вижу ничего особенного в том, чтобы просто играть с людьми, которых ты, возможно, не обязательно любишь, просто ради того, чтобы ты осчастливил фанатов, сделал людей довольными. Но, к счастью для меня, я чувствую, что делаю это прямо сейчас, в любом случае, черт возьми!»




