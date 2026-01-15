Arts
Новости
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 23
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
*ROB HALFORD 40 лет не берет в рот крепкого 13
15 янв 2026 : 		 PETER CRISS ответил GENE SIMMONS по поводу Beth

5 янв 2026 : 		 PETER CRISS: «Жаль, что с Эйсом мы так ничего и не сделали вместе»

24 дек 2025 : 		 PETER CRISS не просит 1000 долларов за новый альбом

23 дек 2025 : 		 PETER CRISS: «Я вложил сердцу и душу в новую пластинку!»

9 дек 2025 : 		 PETER CRISS о награде в Кеннеди Центре

27 ноя 2025 : 		 PETER CRISS исполнил песню KISS

3 ноя 2025 : 		 PETER CRISS выпустит альбом зимой

18 май 2025 : 		 Бывший барабанщик KISS о новом сольном альбоме: «Это альбом, который я всегда хотел создать»

3 сен 2023 : 		 PETER CRISS исполнил классику 30-х

6 янв 2023 : 		 PETER CRISS обновил песню KISS

24 май 2022 : 		 PETER CRISS выступил с SISTERS DOLL

2 июл 2021 : 		 Кто более недооценён: PETER CRISS или RINGO STARR?

22 дек 2020 : 		 JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE поздравляют PETER'a CRISS'a

8 июл 2020 : 		 PETER CRISS исполняет тему 1978-го года

8 апр 2019 : 		 Дом, где жил оригинальный барабанщик KISS, выставлен на продажу

13 ноя 2018 : 		 PETER CRISS обучает детей

20 июн 2017 : 		 PETER CRISS отыграл последнее шоу в США

13 май 2017 : 		 Видео с выступления PETER CRISS

23 мар 2016 : 		 Фрагмент трибьют-альбома PETER CRISS

21 дек 2014 : 		 PETER CRISS работает с JOHN 5 над своим новым сольником

17 янв 2012 : 		 PETER CRISS о возможном реюнионе с KISS

16 янв 2012 : 		 PETER CRISS получил награду Drum Legend'

15 фев 2011 : 		 PETER CRISS работает над новым альбомом
PETER CRISS ответил GENE SIMMONS по поводу Beth



PETER CRISS прокомментировал недавнее заявление GENE SIMMONS о том, что он не имеет никакого отношения к песне Beth:

«Gene не знал, как изначально была написана песня, потому что Gene не было рядом с нами, когда в конце 60-х он задумывал эту песню, и он не присутствовал при завершении работы над ней с Bob Ezrin. Заявления Gene'a нелепы и совершенно неуместны; он говорит о вещах, о которых ничего не знает.

В чем он ошибается, так это в том, что я, как автор песен, написал мелодию и создал фразу для песни, которая вошла в оригинальное демо "Beck" со Стэном Пенриджем. Из "Маленькой черной книжки" Стэна в переработанной версии "Beth" остались оригинальные куплеты и припев Стэна, а моя основная мелодия осталась в переработанной композиции. Основная мелодия была дополнена симфонической оркестровкой Bob'a и его музыкальным гением. Мы с Bob'ом сидели за пианино в студии Record Plant и сочиняли песню. Bob изменил темп и сделал его более медленным, а я немного поработал над вторым куплетом и фразировкой, сделав их более медленными.

Bob Ezrin изменил название с "Beck" на "Beth" — не Gene или кто-то другой. Это был Bob Ezrin; он спросил меня: "Peter, ты не возражаешь, если мы изменим название?" Я ответил: "Ни в коем случае. "Beth" намного лучше". Bob взял песню домой и исправил остальную часть текста и структуру песни. Он добавил фортепиано, несколько изменений во времени и невероятный состав оркестра, который превзошел все мои самые смелые мечты. Это было умопомрачительно!»




Комментарии

просмотров: 111

