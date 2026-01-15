сегодня



PETER CRISS ответил GENE SIMMONS по поводу Beth



PETER CRISS прокомментировал недавнее заявление GENE SIMMONS о том, что он не имеет никакого отношения к песне Beth:



«Gene не знал, как изначально была написана песня, потому что Gene не было рядом с нами, когда в конце 60-х он задумывал эту песню, и он не присутствовал при завершении работы над ней с Bob Ezrin. Заявления Gene'a нелепы и совершенно неуместны; он говорит о вещах, о которых ничего не знает.



В чем он ошибается, так это в том, что я, как автор песен, написал мелодию и создал фразу для песни, которая вошла в оригинальное демо "Beck" со Стэном Пенриджем. Из "Маленькой черной книжки" Стэна в переработанной версии "Beth" остались оригинальные куплеты и припев Стэна, а моя основная мелодия осталась в переработанной композиции. Основная мелодия была дополнена симфонической оркестровкой Bob'a и его музыкальным гением. Мы с Bob'ом сидели за пианино в студии Record Plant и сочиняли песню. Bob изменил темп и сделал его более медленным, а я немного поработал над вторым куплетом и фразировкой, сделав их более медленными.



Bob Ezrin изменил название с "Beck" на "Beth" — не Gene или кто-то другой. Это был Bob Ezrin; он спросил меня: "Peter, ты не возражаешь, если мы изменим название?" Я ответил: "Ни в коем случае. "Beth" намного лучше". Bob взял песню домой и исправил остальную часть текста и структуру песни. Он добавил фортепиано, несколько изменений во времени и невероятный состав оркестра, который превзошел все мои самые смелые мечты. Это было умопомрачительно!»







+1 -0



( 1 ) просмотров: 111

