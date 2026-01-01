Arts
Новости
15 янв 2026 : 		 Новая песня NEW FOUND GLORY

6 ноя 2025 : 		 Новая песня NEW FOUND GLORY

1 окт 2025 : 		 Новое видео NEW FOUND GLORY

13 ноя 2022 : 		 Новый релиз NEW FOUND GLORY выйдет зимой

16 сен 2022 : 		 Гитарист NEW FOUND GLORY — о состоянии здоровья

17 авг 2022 : 		 У гитариста NEW FOUND GLORY нашли новую опухоль

31 янв 2022 : 		 Гитарист NEW FOUND GLORY избавился от рака

23 дек 2021 : 		 Гитарист NEW FOUND GLORY перенёс срочную операцию

22 июн 2021 : 		 Новый релиз NEW FOUND GLORY выйдет осенью

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от NEW FOUND GLORY

11 фев 2020 : 		 Новое видео NEW FOUND GLORY
Новая песня NEW FOUND GLORY



"Beer And Blood Stains", новая песня группы NEW FOUND GLORY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Listen Up!", релиз которого намечен на 20 февраля на Pure Noise Records:

01. Boom Roasted
02. 100%
03. Laugh It Off
04. A Love Song
05. Beer and Blood Stains
06. Medicine
07. Treat Yourself
08. Dream Born Again
09. You Got This
10. Frankenstein's Monster




