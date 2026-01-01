Arts
LOGIN
Новости
FORBIDDEN на BLKIIBLK



FORBIDDEN заключили соглашение с лейблом BLKIIBLK, на котором предположительно в середине этого года состоится релиз нового альбома.

«Когда FORBIDDEN "возродились" в 2023 году, мы знали, что будем писать новую музыку. Это нас взволновало. Мы также знали, что не спешим подписывать контракт или брать на себя обязательства по чему-либо, что не кажется нам идеальным. Что ж... ситуация наконец-то прояснилась.

Мы рады сообщить, что FORBIDDEN объединили усилия с одним из крупнейших лейблом в нашей индустрии и нашим старым другом Mike Gitter из BLKIIBLK / Frontiers.

Он недавно покинул Century Media, чтобы возглавить A&R в BLKIIBLK, и представлял FORBIDDEN в качестве своего первого контракта. Это идеальное место для проведения любых вечеринок.

У FORBIDDEN и Mike'a есть история и богатый опыт, из которого можно извлечь уроки. Мы стали старше, мудрее и извлекли уроки из нашего коллективного прошлого. Ситуация не может быть более идеальной.

В настоящее время мы с энтузиазмом и жаром записываем наш первый альбом за 16 лет! С нетерпением ждем, когда сможем всем этим поделиться!»




