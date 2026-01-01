сегодня



Новое видео CHARLOTTE WESSELS



"After Us, The Flood", новое видео группы CHARLOTTE WESSELS, доступно для просмотра ниже.



«"After Us, The Flood" — это песня об изменении климата, рассказанная глазами человека, который убедил себя, что это нереально. Он чувствует себя защищенным в стенах собственного дома, в то время как мир за его пределами потихоньку начинает разваливаться на части. По мере развития сюжета песни (спойлеры!) это чувство безопасности оказывается иллюзией; упадок, который он игнорировал, в конце концов находит выход внутри. Мы вложили в этот трек много души, создавая звуковую историю об отрицании, страхе и хрупком комфорте, когда смотришь в сторону. Видео не следует буквально тексту песни, но вместо этого отражает последствия такого мышления, предлагая символический взгляд на мир, где богатство теряет всякий смысл, как только планета, какой мы ее знаем, исчезает».







