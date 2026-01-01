Arts
Новости
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 23
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
*ROB HALFORD 40 лет не берет в рот крепкого 13
Новости
[= ||| все новости группы



*

Charlotte Wessels

*



15 янв 2026 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

24 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления CHARLOTTE WESSELS

22 окт 2025 : 		 Видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS

6 ноя 2024 : 		 CHARLOTTE WESSELS об уходе из DELAIN

4 ноя 2024 : 		 Студийное видео от CHARLOTTE WESSELS

10 окт 2024 : 		 CHARLOTTE WESSELS о роли продюсера

18 сен 2024 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

28 авг 2024 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

11 июл 2024 : 		 SIMONE SIMONS в новом видео CHARLOTTE WESSELS

14 июн 2024 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

17 май 2024 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

12 апр 2024 : 		 Новый альбом CHARLOTTE WESSELS выйдет осенью

12 янв 2024 : 		 Новая песня ALISSA WHITE-GLUZ и CHARLOTTE WESSELS

9 янв 2024 : 		 CHARLOTTE WESSELS открывает новую главу

17 дек 2022 : 		 SIMONE SIMONS и CHARLOTTE WESSELS исполнили кавер-версию IMOGEN HEAP

23 окт 2022 : 		 Новое видео Alissa White-Gluz & CHARLOTTE WESSELS

7 окт 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

22 сен 2022 : 		 CHARLOTTE WESSELS — о новом составе DELAIN

1 сен 2022 : 		 Видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS

28 июл 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

1 июл 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

13 май 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

26 ноя 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS выпустила новую песню

1 сен 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню

17 авг 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню

26 июл 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео CHARLOTTE WESSELS



zoom
"After Us, The Flood", новое видео группы CHARLOTTE WESSELS, доступно для просмотра ниже.

«"After Us, The Flood" — это песня об изменении климата, рассказанная глазами человека, который убедил себя, что это нереально. Он чувствует себя защищенным в стенах собственного дома, в то время как мир за его пределами потихоньку начинает разваливаться на части. По мере развития сюжета песни (спойлеры!) это чувство безопасности оказывается иллюзией; упадок, который он игнорировал, в конце концов находит выход внутри. Мы вложили в этот трек много души, создавая звуковую историю об отрицании, страхе и хрупком комфорте, когда смотришь в сторону. Видео не следует буквально тексту песни, но вместо этого отражает последствия такого мышления, предлагая символический взгляд на мир, где богатство теряет всякий смысл, как только планета, какой мы ее знаем, исчезает».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

