Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

BLACK LABEL SOCIETY выпустят новую работу, получившую название "Engines Of Demolition", 27 марта на MNRK Heavy. В него войдет 15 композиций, включая ранее выпущенные синглы "Broken And Blind", "The Gallows" и "Lord Humungus", а также посвящение Оззи — "Ozzy's Song":
01. Name In Blood
02. Gatherer Of Souls
03. The Hand Of Tomorrows Grave
04. Better Days & Wiser Times
05. Broken And Blind
06. The Gallows
07. Above & Below
08. Back To Me
09. Lord Humungus
10. Pedal To The Floor
11. Broken Pieces
12. The Stranger
13. Ozzy's Song
14. Name In Blood (Unblackened)
15. Lord Humungus (Unblackened)
