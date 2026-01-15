сегодня



GEOFF TATE планирует выпуск альбома летом



GEOFF TATE в недавнем интервью ответил на вопрос, когда стоит ждать новой пластинки:



«Все это уже записано. Сейчас мы как раз занимаемся сведением. Поскольку [продюсер и басист DISTURBED] John [Moyer] гастролирует и я не сижу на месте, собрать нас в одном помещении, чтобы мы могли по-настоящему посовещаться, послушать музыку и провести сведение — непростая задача. Поэтому нам нужно как-то распределить время, чтобы у нас было несколько дней, которые мы могли бы посвятить процессу. Но совсем скоро все будет. Мы надеемся закончить работу и выпустить ее этим летом».







