Новости
*

Living Colour

*



15 янв 2026 : 		 Барабанщик LIVING COLOUR надеется закончить работу весной

7 дек 2025 : 		 Гитарист LIVING COLOUR о росте использования искусственного интеллекта

10 ноя 2025 : 		 Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA VOX

27 окт 2025 : 		 Участники LIVING COLOUR и EXTREME на новом треке MILITIA VOX

4 окт 2025 : 		 LIVING COLOUR в "Jimmy Kimmel Live!"

3 окт 2025 : 		 У LIVING COLOUR есть несколько песен

15 авг 2025 : 		 Гитарист LIVING COLOUR представил новый сингл

14 июл 2025 : 		 LIVING COLOUR надеются завершить альбом осенью

26 июн 2025 : 		 LIVING COLOUR отметили 35-летие "Time's Up"

22 июн 2025 : 		 FRANK BELLO работает с LIVING COLOUR

24 мар 2025 : 		 Вокалист LIVING COLOUR в "The Kelly Clarkson Show"

9 фев 2025 : 		 Басист LIVING COLOUR: «Мы в процессе!»

1 июн 2024 : 		 COREY GLOVER о новом альбоме LIVING COLOUR

6 апр 2024 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

9 ноя 2023 : 		 LIVING COLOUR готовы к студийной работе

20 сен 2023 : 		 Музыканты LIVING COLOUR о словах Янна Веннера

6 сен 2023 : 		 LIVING COLOUR выпустят пластинку в нужный момент

15 авг 2023 : 		 Гитарист LIVING COLOUR: «В комнате самый опасный тот, кого слушают»

9 авг 2023 : 		 LIVING COLOUR почтили память Шинейд О'Коннор

7 май 2023 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

19 сен 2022 : 		 STEVE VAI сотрудничает с LIVING COLOUR

6 сен 2022 : 		 STEVE VAI выступил с LIVING COLOUR

20 июл 2021 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR

13 июл 2021 : 		 LIVING COLOUR работают над новой музыкой

8 июн 2020 : 		 Протестное видео от LIVING COLOUR

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от барабанщика ANTHRAX и вокалиста LIVING COLOUR
Барабанщик LIVING COLOUR надеется закончить работу весной



WILL CALHOUN в недавнем интервью выразил надежду, что работа над новой пластинкой будет закончена весной. На вопрос о том, какую стоит ждать музыку, он ответил:

«На данный момент у нас есть много интересных идей. Очевидно, что в мире и, конечно же, в этой стране происходит много событий в политике. Так что звучание сейчас для меня немного ближе к "Stain" [третьему студийному альбому LIVING COLOUR, 1993 год]. Но все же это немного новое звучание для группы. Есть кое-что, к чему мы хотели бы вернуться, есть люди, с которыми мы работали и которые проделали отличную работу, сотрудничая с группой. Но, честно говоря, я не думаю, что у нас уже есть понимание о звучании альбома, мы находимся на стадии написания. Мы пробуем звучание, мы смотрим, что работает, а что нет. И я надеюсь, что мы сможем найти что-то новое. Мне нравится то, что мы делали и как и то, где мы находимся сейчас, но я надеюсь, что мы сможем найти что-то новое. Но самое странное в том, что, говоря о чем-то подобном, "Cult Of Personality" была написана почти 35 лет назад, а вышла она 32 года назад, а все актуально прямо сейчас. Итак, это интересная часть, связанная со звуком и его воздействием. Но я думаю, что духовно, лично для нас, и предмет обсуждения — это самое важное. Мы, безусловно, хотим привлечь новых поклонников и не разочаровать старых».

На вопрос о том, как изменился процесс написания песен для LIVING COLOUR за последние три десятилетия, Will сказал:

«Да, у нас появились новые технологии. С появлением искусственного интеллекта писать стало проще. Теперь у вас есть все, что вы можете использовать на своем ноутбуке — Logic [Pro], Pro Tools, даже на вашем телефоне, GarageBand. Итак, процесс таков: у нас появилось больше игрушек, которые влияют на то, как мы пишем. Но для рок-н-ролла и для этой группы, когда мы собираемся в комнате, подключаем инструменты и наигрываем мелодии, это всегда дает нам наилучшие результаты».




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
