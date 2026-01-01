сегодня



Барабанщик LIVING COLOUR надеется закончить работу весной



WILL CALHOUN в недавнем интервью выразил надежду, что работа над новой пластинкой будет закончена весной. На вопрос о том, какую стоит ждать музыку, он ответил:



«На данный момент у нас есть много интересных идей. Очевидно, что в мире и, конечно же, в этой стране происходит много событий в политике. Так что звучание сейчас для меня немного ближе к "Stain" [третьему студийному альбому LIVING COLOUR, 1993 год]. Но все же это немного новое звучание для группы. Есть кое-что, к чему мы хотели бы вернуться, есть люди, с которыми мы работали и которые проделали отличную работу, сотрудничая с группой. Но, честно говоря, я не думаю, что у нас уже есть понимание о звучании альбома, мы находимся на стадии написания. Мы пробуем звучание, мы смотрим, что работает, а что нет. И я надеюсь, что мы сможем найти что-то новое. Мне нравится то, что мы делали и как и то, где мы находимся сейчас, но я надеюсь, что мы сможем найти что-то новое. Но самое странное в том, что, говоря о чем-то подобном, "Cult Of Personality" была написана почти 35 лет назад, а вышла она 32 года назад, а все актуально прямо сейчас. Итак, это интересная часть, связанная со звуком и его воздействием. Но я думаю, что духовно, лично для нас, и предмет обсуждения — это самое важное. Мы, безусловно, хотим привлечь новых поклонников и не разочаровать старых».



На вопрос о том, как изменился процесс написания песен для LIVING COLOUR за последние три десятилетия, Will сказал:



«Да, у нас появились новые технологии. С появлением искусственного интеллекта писать стало проще. Теперь у вас есть все, что вы можете использовать на своем ноутбуке — Logic [Pro], Pro Tools, даже на вашем телефоне, GarageBand. Итак, процесс таков: у нас появилось больше игрушек, которые влияют на то, как мы пишем. Но для рок-н-ролла и для этой группы, когда мы собираемся в комнате, подключаем инструменты и наигрываем мелодии, это всегда дает нам наилучшие результаты».







