*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 20
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
*

Moonspell

*



16 янв 2026 : 		 MOONSPELL почти завершили сведение

25 дек 2025 : 		 Концертное видео MOONSPELL

30 окт 2025 : 		 MOONSPELL начнут запись в декабре

28 окт 2025 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

23 сен 2025 : 		 Концертное видео MOONSPELL

21 авг 2025 : 		 Концертное видео MOONSPELL

7 июл 2025 : 		 Вокалист MOONSPELL: «Какой смысл в создании новой музыки?»

2 дек 2024 : 		 Лидер MOONSPELL: «Мы должны ответить музыкой, зачем выпускаем новый альбом»

17 окт 2024 : 		 MOONSPELL организуют стрим

20 май 2024 : 		 Никакого MOONSPELL до конца 2025

28 дек 2023 : 		 Новое видео MOONSPELL

12 ноя 2023 : 		 MOONSPELL выступят с оркестром

10 авг 2023 : 		 MOONSPELL отметят юбилей The Antidote

16 июн 2023 : 		 У вокалиста MOONSPELL проблемы со здоровьем

16 ноя 2022 : 		 MOONSPELL отменили британский тур

15 ноя 2022 : 		 Как MOONSPELL не попали в нарко- и алкокапканы

28 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

25 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

16 авг 2022 : 		 MOONSPELL отменили тур по США

11 авг 2022 : 		 Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею»

2 авг 2022 : 		 MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!»

28 июл 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

29 авг 2021 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет зимой

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления MOONSPELL

11 июн 2021 : 		 Новый стрим от MOONSPELL

24 май 2021 : 		 Вокалист MOONSPELL — о концертах в ближайшем будущем
|||| сегодня

MOONSPELL почти завершили сведение



Вокалист MOONSPELL Fernando Ribeiro опубликовал следующее сообщение:

«Новый альбом практически готов, заканчиваем сведение».




просмотров: 125

