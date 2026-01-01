сегодня



Документальный фильм о JUDAS PRIEST представят в Берлине



Мировая премьера нового документального фильма о легендарной английской хэви-металл группе JUDAS PRIEST, обладательнице "Грэмми", и их эпическом путешествии к вершинам рок-н-ролла состоится на 76-м Берлинском международном кинофестивале "Берлинале", который состоится 12-22 февраля.



Берлинале — это уникальное место для художественных исследований и развлечений. Это один из крупнейших публичных кинофестивалей в мире, ежегодно привлекающий десятки тысяч посетителей со всего мира. Для киноиндустрии и средств массовой информации одиннадцать февральских дней также являются одним из самых важных событий в ежегодном календаре и незаменимым торговым форумом.



Sam Dunn: «Очень горжусь тем, что документальный фильм 'The Ballad Of Judas Priest' будет показан на берлинском фестивале в этом феврале. Очень рад за всех немецких металлистов, которым первым выпадет возможность увидеть эту работу!»







