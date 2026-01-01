сегодня



Новое видео LAMB OF GOD



"Into Oblivion", новое видео группы LAMB OF GOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Into Oblivion", выходящего 13 марта на Epic:



01. Into Oblivion

02. Parasocial Christ

03. Sepsis

04. The Killing Floor

05. El Vacío

06. St. Catherine's Wheel

07. Blunt Force Blues

08. Bully

09. A Thousand Years

10. Devise/Destroy











