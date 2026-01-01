Arts
*

Cheap Trick

*



16 янв 2026 : 		 Басист CHEAP TRICK об операции

21 ноя 2025 : 		 CHEAP TRICK о выступлении в Токио

12 ноя 2025 : 		 Новое видео CHEAP TRICK

12 окт 2025 : 		 Новая песня CHEAP TRICK

27 сен 2025 : 		 Сольная тема от сына вокалиста CHEAP TRICK

24 авг 2025 : 		 Новый альбом CHEAP TRICK выйдет осенью

23 авг 2025 : 		 Сольная тема от сына вокалиста CHEAP TRICK

29 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON вместе с CHIP Z'NUFF исполняют CHEAP TRICK

11 фев 2025 : 		 Виниловый бокс-сет CHEAP TRICK выйдет весной

30 июл 2023 : 		 Гитарист CHEAP TRICK: «Мы подкладки ни-ни, а вот KISS...»

29 мар 2022 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS присоединился на сцене к CHEAP TRICK

11 янв 2022 : 		 CHEAP TRICK выступили на игре

3 июл 2021 : 		 Вокалист CHEAP TRICK не согласен в вокалистом KISS

26 июн 2021 : 		 Вокалист CHEAP TRICK: «Будем творить до последнего!»

3 июн 2021 : 		 Басист CHEAP TRICK — о состоянии здоровья

23 апр 2021 : 		 CHEAP TRICK в "The Late Show With Stephen Colbert"

13 апр 2021 : 		 Басист CHEAP TRICK поправляется после операции

17 мар 2021 : 		 Гитарист CHEAP TRICK: «Это я первый накормил Бона Скотта мексиканской едой»

13 мар 2021 : 		 Новая песня CHEAP TRICK

4 мар 2021 : 		 Вокалист CHEAP TRICK: «Мы никогда не пытались быть теми, кем не являемся»

29 янв 2021 : 		 Новая песня CHEAP TRICK

4 ноя 2020 : 		 CHEAP TRICK на BMG

26 май 2020 : 		 CHEAP TRICK завершили работу над альбомом

30 сен 2019 : 		 CHRIS CAFFERY выступил с CHEAP TRICK

31 авг 2018 : 		 CHEAP TRICK завершают работу над альбомом

20 май 2018 : 		 Новая песня CHEAP TRICK
Басист CHEAP TRICK об операции



TOM PETERSSON будучи в гостях "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, каково состоянии его здоровья в настоящем после операции на открытом сердце, которая была сделана пять лет назад:

«Да все нормально. На самом деле никаких симптомов не было. Это был врожденный дефект, о котором они должны были позаботиться, и он был обнаружен случайно. Итак, поскольку симптомов не было… Все операции на сердце проводятся по разным причинам, но все говорят: "Ну, ты почувствуешь себя намного лучше". Но нет, я этого не ощутил. Я чувствовал себя прекрасно [до операции]. Так вот, нет, я не почувствовал себя лучше [после операции]. Но я думаю, что, вероятно, умер бы, если бы не сделал этого, но вот, пожалуйста. Так что я чувствую себя лучше от одного этого факта.

Честно говоря, я теряюсь в догадках, было ли лучше или нет. Может быть, лучше было просто не знать. [Это не то, что я хотел бы] пережить снова. Звучит не очень весело, и, честно говоря, так оно и есть. Это не весело… Это отнимает у тебя много сил. и еще пугает».




