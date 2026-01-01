сегодня



Басист CHEAP TRICK об операции



TOM PETERSSON будучи в гостях "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, каково состоянии его здоровья в настоящем после операции на открытом сердце, которая была сделана пять лет назад:



«Да все нормально. На самом деле никаких симптомов не было. Это был врожденный дефект, о котором они должны были позаботиться, и он был обнаружен случайно. Итак, поскольку симптомов не было… Все операции на сердце проводятся по разным причинам, но все говорят: "Ну, ты почувствуешь себя намного лучше". Но нет, я этого не ощутил. Я чувствовал себя прекрасно [до операции]. Так вот, нет, я не почувствовал себя лучше [после операции]. Но я думаю, что, вероятно, умер бы, если бы не сделал этого, но вот, пожалуйста. Так что я чувствую себя лучше от одного этого факта.



Честно говоря, я теряюсь в догадках, было ли лучше или нет. Может быть, лучше было просто не знать. [Это не то, что я хотел бы] пережить снова. Звучит не очень весело, и, честно говоря, так оно и есть. Это не весело… Это отнимает у тебя много сил. и еще пугает».







