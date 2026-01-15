×
Дата :
с
по
Lost Society
Финляндия
Thrash Metal
Metal Core
Hard Core
http://lostsocietyfinland.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/lostsocietyfinland
Facebook:
https://www.facebook.com/lostsocietyfinland
15 янв 2026
:
Новое видео LOST SOCIETY
9 сен 2025
:
Профессиональное видео полного выступления LOST SOCIETY
21 май 2025
:
Новое видео LOST SOCIETY
26 янв 2023
:
Профессиональное видео с выступления LOST SOCIETY
23 янв 2023
:
Профессиональное видео с выступления LOST SOCIETY
7 окт 2022
:
Новое видео LOST SOCIETY
5 авг 2022
:
Новое видео LOST SOCIETY
24 июн 2022
:
Новое видео LOST SOCIETY
18 май 2022
:
Новое видео LOST SOCIETY
26 авг 2021
:
LOST SOCIETY на Nuclear Blast
21 май 2020
:
LOST SOCIETY представят альбом онлайн
16 фев 2016
:
Новое видео LOST SOCIETY
17 дек 2015
:
Новое видео LOST SOCIETY
14 дек 2015
:
Трек-лист нового альбома LOST SOCIETY
3 дек 2015
:
Обложка нового альбома LOST SOCIETY
27 ноя 2015
:
Новый альбом LOST SOCIETY выйдет в феврале
2 апр 2014
:
Новое видео LOST SOCIETY
1 апр 2014
:
Трейлер нового альбома LOST SOCIETY
14 фев 2014
:
Новая песня LOST SOCIETY
23 янв 2014
:
Обложка нового альбома LOST SOCIETY
21 янв 2014
:
Новый альбом LOST SOCIETY выйдет в апреле
20 мар 2013
:
Новое видео LOST SOCIETY
13 мар 2013
:
Новый альбом LOST SOCIETY доступен для прослушивания
18 фев 2013
:
Вирусное видео LOST SOCIETY
15 фев 2013
:
Новое видео LOST SOCIETY
22 янв 2013
:
Новая песня LOST SOCIETY
12 янв 2013
:
Детали дебютного альбома LOST SOCIETY
30 окт 2012
:
LOST SOCIETY на NUCLEAR BLAST RECORDS
сегодня
Новое видео LOST SOCIETY
Blood Diamond, новое видео LOST SOCIETY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Hell Is A State Of Mind', релиз которого намечен на шестое марта
+0
-0
(
2
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
15 янв 2026
B
BlackHat
Альбом 2020 был хорош, а потом они зашли не в ту дверь. Но, судя по этому треку я наверное что-то не понимаю.
15 янв 2026
Corpsegrinder04
Они не в ту дверь зашли после первых двух задорных трешевых альбомов. Даже на дисках купил в свое время. А потом в какой-то модерн подшконочный ударились для молодых сучек. 20-й еще можно прогнать на перемотке, но с последним альбомом вообще всю душу обосрали.
