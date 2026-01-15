Arts
Новости
Lost Society

15 янв 2026 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

9 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LOST SOCIETY

21 май 2025 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

26 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LOST SOCIETY

23 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LOST SOCIETY

7 окт 2022 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

5 авг 2022 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

24 июн 2022 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

18 май 2022 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

26 авг 2021 : 		 LOST SOCIETY на Nuclear Blast

21 май 2020 : 		 LOST SOCIETY представят альбом онлайн

16 фев 2016 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

17 дек 2015 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

14 дек 2015 : 		 Трек-лист нового альбома LOST SOCIETY

3 дек 2015 : 		 Обложка нового альбома LOST SOCIETY

27 ноя 2015 : 		 Новый альбом LOST SOCIETY выйдет в феврале

2 апр 2014 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

1 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома LOST SOCIETY

14 фев 2014 : 		 Новая песня LOST SOCIETY

23 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома LOST SOCIETY

21 янв 2014 : 		 Новый альбом LOST SOCIETY выйдет в апреле

20 мар 2013 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

13 мар 2013 : 		 Новый альбом LOST SOCIETY доступен для прослушивания

18 фев 2013 : 		 Вирусное видео LOST SOCIETY

15 фев 2013 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

22 янв 2013 : 		 Новая песня LOST SOCIETY
Новое видео LOST SOCIETY



Blood Diamond, новое видео LOST SOCIETY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Hell Is A State Of Mind', релиз которого намечен на шестое марта




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 янв 2026
B
BlackHat
Альбом 2020 был хорош, а потом они зашли не в ту дверь. Но, судя по этому треку я наверное что-то не понимаю.
15 янв 2026
Corpsegrinder04
Они не в ту дверь зашли после первых двух задорных трешевых альбомов. Даже на дисках купил в свое время. А потом в какой-то модерн подшконочный ударились для молодых сучек. 20-й еще можно прогнать на перемотке, но с последним альбомом вообще всю душу обосрали.
просмотров: 126

