Новости
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 20
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
*

Victorius

*



16 янв 2026 : 		 Новое видео VICTORIUS

14 ноя 2025 : 		 Новое видео VICTORIUS

4 окт 2025 : 		 Новое видео VICTORIUS

3 апр 2024 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

22 июн 2022 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

13 июн 2022 : 		 Концертное видео VICTORIUS

29 май 2022 : 		 Демонстрационное видео от VICTORIUS

19 май 2022 : 		 Новое видео VICTORIUS

19 апр 2022 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

6 апр 2022 : 		 Демонстрационное видео VICTORIUS

24 мар 2022 : 		 Новое видео VICTORIUS

26 дек 2020 : 		 Новая песня VICTORIUS

2 апр 2020 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

22 дек 2019 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

25 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

27 окт 2019 : 		 Новое видео VICTORIUS

1 авг 2019 : 		 Новый альбом VICTORIUS выйдет зимой

23 май 2019 : 		 VICTORIUS на Napalm Records

16 дек 2017 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

13 окт 2014 : 		 Новое видео VICTORIUS

8 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VICTORIUS

6 май 2013 : 		 Новый альбом VICTORIUS выйдет на Sonic Attack Records
Новое видео VICTORIUS



Kingdom Of The Strong, новое видео VICTORIUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "World War Dinosaur", релиз которого намечен на 17 апреля






Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 янв 2026
Corpsegrinder04
Классический дырявый Power. С дудками, резиновыми мечами и доспехами напечатанными на 3д-принтере.
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
