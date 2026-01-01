Arts
Inferi

Новое видео INFERI



The Rapture of Dead Light, новое видео INFERI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Heaven Wept', релиз которого намечен на десятое апреля.




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 43

