Новости
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 21
*Новое видео KREATOR 16
*Вокалист MAYHEM о дружбе с Евронимусом 13
Новое видео UNZUCHT



Katharsis, новое видео UNZUCHT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Neon Dom", релиз которого намечен на 15 мая.




просмотров: 58

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
