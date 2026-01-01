Arts
Confess

16 янв 2026 : 		 Новое видео CONFESS
Новое видео CONFESS



"Wicked Temptations", новое видео CONFESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Metalmorphosis”, релиз которого намечен на 15 мая:

1. Colorvision
2. The Warriors
3. Wicked Temptations
4. Metalmorphosis
5. Beat Of My Heart
6. Pursuit Of The Jenny Haniver
7. The Other Side
8. Running To My Death
9. Plague Of Steel
10. Silvermalen




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
