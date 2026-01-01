все новости группы







Confess

Швеция

-

-

Новое видео CONFESS



"Wicked Temptations", новое видео CONFESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Metalmorphosis”, релиз которого намечен на 15 мая:



1. Colorvision

2. The Warriors

3. Wicked Temptations

4. Metalmorphosis

5. Beat Of My Heart

6. Pursuit Of The Jenny Haniver

7. The Other Side

8. Running To My Death

9. Plague Of Steel

10. Silvermalen







