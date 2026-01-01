Arts
Новости
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 24
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 20
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
16 янв 2026 : 		 BONFIRE опять поменяли вокалиста

25 янв 2025 : 		 Новое видео BONFIRE

9 янв 2025 : 		 Новое видео группы BONFIRE

26 ноя 2024 : 		 Новое видео BONFIRE

22 ноя 2024 : 		 Новая песня BONFIRE

29 окт 2024 : 		 Новое видео BONFIRE

22 сен 2023 : 		 Новое видео BONFIRE

5 май 2023 : 		 Новое видео BONFIRE

5 апр 2023 : 		 BONFIRE опять переписали

16 дек 2022 : 		 Новое видео BONFIRE

14 окт 2022 : 		 Новое видео BONFIRE

7 фев 2021 : 		 Новое видео BONFIRE

15 янв 2021 : 		 Новое видео BONFIRE

21 мар 2020 : 		 Новое видео BONFIRE

1 мар 2020 : 		 Новое видео BONFIRE

12 фев 2020 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

17 окт 2018 : 		 Кавер-версия хита SURVIVOR от BONFIRE

8 окт 2018 : 		 Кавер-версия песни TOTO от BONFIRE

1 окт 2018 : 		 BONFIRE в октябре выпустят двойной альбом каверов

30 мар 2018 : 		 Новое видео BONFIRE

9 мар 2018 : 		 Новое лирик-видео BONFIRE

1 фев 2018 : 		 Новый альбом BONFIRE выйдет весной

1 июл 2017 : 		 BONFIRE подписали контракт с AFM

27 фев 2017 : 		 Новое видео BONFIRE

31 янв 2017 : 		 Новое видео BONFIRE

21 ноя 2016 : 		 Дата выхода нового альбома BONFIRE
BONFIRE опять поменяли вокалиста



Привет, ребята!

Вы спросили нас, почему Dyan больше не работает в Bonfire – и, к сожалению, поскольку ходят слухи об этом, мы хотели бы прояснить это прямо сегодня и сделать это честно. Дело в том, что Dyan ушел из BONFIRE. Его не уволили.

Я был на зимних каникулах и возвращался домой, когда мой хороший друг спросил меня, видел ли я сообщение от VICTORY: Dyan должен был отыграть три концерта с Victory в начале января. Это стало для меня полной неожиданностью – я ничего об этом не знал.

Важно отметить, что с самого начала было четко оговорено, что Dyan будет эксклюзивным вокалистом BONFIRE.

Если бы Dyan поговорил со мной, возможно, мы вместе нашли бы выход. Но этот разговор так и не состоялся.

Вы должны думать об этом так: вы берете нового вокалиста в качестве фронтмена BONFIRE — и вдруг он поет в другой группе без какого-то согласования. То, что вы не в восторге от этого, вероятно, понятно.

В ответ я написал Dyan'y и попросил его либо определиться с BONFIRE, либо уйти в VICTORY
до 31.12.2025. Я не получил на это ответа.

В разговорах с Ronnie также выяснилось, что Dyan недоволен – он хотел больше выступать, зарабатывать на жизнь исключительно музыкой, больше не работать. Это законные желания – только: он никогда не высказывал этого мне.

После этого я написал ему еще раз и четко сказал:

Я не хочу снова менять вокалиста. Если он хочет петь в других группах, мы можем поговорить об этом – но, пожалуйста, заранее, открыто и честно.

На это письмо также не было получено ответа.

После 31 декабря я написал ему, что он, очевидно, больше не заинтересован в продолжении пути с BONFIRE – и что из-за этого наши пути расходятся.

Представлять это сейчас как „уволенный", как это делают некоторые, просто неправильно.

Higher Ground получился хорошим, который останется в истории.

Но мне еще больше повезло, что мы снова оказались там, где нудно, ведь Alexx олицетворяет BONFIRE как никто другой.

Спасибо вам за вашу поддержку. Не забывайте про нас!




