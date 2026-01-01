сегодня



BONFIRE опять поменяли вокалиста



Привет, ребята!



Вы спросили нас, почему Dyan больше не работает в Bonfire – и, к сожалению, поскольку ходят слухи об этом, мы хотели бы прояснить это прямо сегодня и сделать это честно. Дело в том, что Dyan ушел из BONFIRE. Его не уволили.



Я был на зимних каникулах и возвращался домой, когда мой хороший друг спросил меня, видел ли я сообщение от VICTORY: Dyan должен был отыграть три концерта с Victory в начале января. Это стало для меня полной неожиданностью – я ничего об этом не знал.



Важно отметить, что с самого начала было четко оговорено, что Dyan будет эксклюзивным вокалистом BONFIRE.



Если бы Dyan поговорил со мной, возможно, мы вместе нашли бы выход. Но этот разговор так и не состоялся.



Вы должны думать об этом так: вы берете нового вокалиста в качестве фронтмена BONFIRE — и вдруг он поет в другой группе без какого-то согласования. То, что вы не в восторге от этого, вероятно, понятно.



В ответ я написал Dyan'y и попросил его либо определиться с BONFIRE, либо уйти в VICTORY

до 31.12.2025. Я не получил на это ответа.



В разговорах с Ronnie также выяснилось, что Dyan недоволен – он хотел больше выступать, зарабатывать на жизнь исключительно музыкой, больше не работать. Это законные желания – только: он никогда не высказывал этого мне.



После этого я написал ему еще раз и четко сказал:



Я не хочу снова менять вокалиста. Если он хочет петь в других группах, мы можем поговорить об этом – но, пожалуйста, заранее, открыто и честно.



На это письмо также не было получено ответа.



После 31 декабря я написал ему, что он, очевидно, больше не заинтересован в продолжении пути с BONFIRE – и что из-за этого наши пути расходятся.



Представлять это сейчас как „уволенный", как это делают некоторые, просто неправильно.



Higher Ground получился хорошим, который останется в истории.



Но мне еще больше повезло, что мы снова оказались там, где нудно, ведь Alexx олицетворяет BONFIRE как никто другой.



Спасибо вам за вашу поддержку. Не забывайте про нас! http://www.bonfire.de







