Новое видео DEFECTO



zoom
"Heart On Fire" (feat. Stig Rossen), новое видео DEFECTO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Echoes Of Isolation", релиз которого состоялся 31 октября:

1. The Unraveling
2. Eternal Descent
3. Sacred Alignment
4. Eclipsed By The Void
5. Heart On Fire
6. Quantum Abyss
7. Through Cloak And Bones
8. Shattered Reality
9. Echoes Of Isolation




просмотров: 53

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом