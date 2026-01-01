Arts
Новости
Новости
Новое видео SELF DECEPTION



One Of Us, новое видео SELF DECEPTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома One Of Us, выход которого намечен на 15 мая на Napalm Records:

“One Of Us”
“Time’s Up”
“Wake Up”
“Don’t B e l o n g”
“Death Of Me”
“Break!”
“The Wedding”
“Ketamine Cowboy”
“Blame”
“Entertained”
“Goddamn Me”




просмотров: 89

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
