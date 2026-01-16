Arts
*

Kreator

*



16 янв 2026 : 		 Новое видео KREATOR

29 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Может будет и вторая част книги»

27 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Все принимали участие в создании нового материала»

21 дек 2025 : 		 Концертное видео KREATOR

19 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я не хочу превращаться в нафталиновую группу»

9 дек 2025 : 		 Басист KREATOR: «Я знаю свое место в группе»

5 дек 2025 : 		 Новое видео KREATOR

27 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Поиск риффов — это лишь 10-15% песни»

11 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я три года потратил на написание новых песен»

31 окт 2025 : 		 Новое видео KREATOR

30 сен 2025 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к KREATOR

29 сен 2025 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали новые подходы»

26 сен 2025 : 		 Новое видео KREATOR

25 сен 2025 : 		 Новый сингл KREATOR уже в пятницу

28 авг 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR покажут в кино

31 июл 2025 : 		 KREATOR ждут финальный микс

30 июл 2025 : 		 Винил KREATOR выйдет осенью

29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR

8 июн 2025 : 		 Трейлер документального фильма о KREATOR

6 июн 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR выйдет летом

22 ноя 2024 : 		 Лидер KREATOR о документальном фильме

21 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта KREATOR

19 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

9 окт 2024 : 		 Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл
Новое видео KREATOR



Krushers Of The World, новое видео KREATOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Krushers Of The World", релиз которого намечен на 16 января на Nuclear Blast Records. Запись проходила в Fascination Street Studios, Örebro, Sweden с продюсером Jens'ом Bogren'ом:

01. Seven Serpents
02. Satanic Anarchy
03. Krushers Of The World
04. Tränenpalast
05. Barbarian
06. Blood Of Our Blood
07. Combatants
08. Psychotic Imperator
09. Deathscream
10. Loyal To The Grave








16 янв 2026
rock n roll
Послушал альбом,ну даже не знаю что и сказать...!
16 янв 2026
Orgik
Слабо, нет уж того былого огня, как в 90-ые и начале нулевых. Соляк норм кста. Припев гумно унылое.
16 янв 2026
Corpsegrinder04
Фуфло. Новых идей - 0. Не интересно.
Всё тот же Хэппи Трэш от Петросяна. Хотя тут даже уже не Хэппи Трэш, а какой-то Агрессив Power.
В принципе то, что будет порожняк было понятно уже по синглам. Взять последние 4 альбома песни в них перемешай во всех - разницы не заметишь. .Если раньше возьми условную Coma of Souls и Winter Martyrium - как небо и земля, то сейчас всё одно и тоже. Как 15 лет одна и та же песня звучит.
16 янв 2026
father
Corpsegrinder04, чутка вступлю в дискуссию, с твоего позволения. Когда песни сделаны круто, то похуй на хэппи-трэш, и пусть всё в целом похоже последние 15 лет, но там и сям нюансы отделяют крутой мелодичный Gods of Violence от хуеты типа Hate Uber Ales.

Новый альбом ещё не слушал, синглы тоже, так что завтра днём буду лететь в самолете и врубаться. Ожиданий особых нет.
