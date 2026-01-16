Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 20
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 20
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



16 янв 2026 : 		 Кавер-версия PET SHOP BOYS от GHOST

22 ноя 2025 : 		 GHOST получили платину

24 окт 2025 : 		 Почему GHOST не меняют сет-листы?

20 окт 2025 : 		 Лидер GHOST: «Надеюсь, нашему примеру последуют и другие группы»

13 окт 2025 : 		 Лидер GHOST присоединился на сцене к Lars Winnerbäck

29 сен 2025 : 		 GHOST сняли концерты в Мексике

23 авг 2025 : 		 Лидер GHOST: «Запрет на телефоны многое для нас поменял»

23 авг 2025 : 		 Специальный винил от GHOST

29 июл 2025 : 		 GHOST посвятили шоу Оззи

28 июл 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

25 июл 2025 : 		 GHOST в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

29 май 2025 : 		 GHOST, ADAM LAMBERT и ERIK GRÖNWALL исполнили QUEEN

26 май 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

16 май 2025 : 		 Лидер GHOST об отношении к религии

6 май 2025 : 		 GHOST стали первой рок-группой за 4 года, попавшей на первое место в США

28 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

27 апр 2025 : 		 Новая фигурка GHOST

27 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах

23 апр 2025 : 		 Новая песня GHOST

20 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Первым синглом я выбрал песню о любви»

16 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о любителях металла: «Это очень дружное сообщество»

13 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о неизданном сольном альбоме

11 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

10 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Я не гонюсь за хитами»

3 апр 2025 : 		 Новый эпизод от GHOST

1 апр 2025 : 		 Вокалист GHOST: «BLACK SABBATH оказали на меня огромное влияние»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия PET SHOP BOYS от GHOST



zoom
GHOST опубликовали собственную версию прочтения хита PET SHOP BOYS It's A Sin




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 янв 2026
P
PIT
Самый лучший кавер на эту песню был у Gamma Ray
16 янв 2026
cannibalistic75
PIT, согласен. Но у Ghost тоже душевно получилось
просмотров: 162

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом