×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новое видео HYPOCRISY
28
Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL
25
Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по...
25
Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»
20
NITA STRAUSS ждет первенца
19
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео HYPOCRISY
28
Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL
25
Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по...
25
Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»
20
NITA STRAUSS ждет первенца
19
все новости группы
Wolfchant
Германия
Folk Metal
Pagan Metal
http://www.wolfchant-metal.com
Myspace:
http://www.myspace.com/wolfchant
Facebook:
https://www.facebook.com/wolfchantofficial
16 янв 2026
:
Новое видео WOLFCHANT
22 ноя 2025
:
Новое видео WOLFCHANT
16 авг 2024
:
Новое видео WOLFCHANT
28 июн 2024
:
Новое видео WOLFCHANT
22 мар 2021
:
Новая песня WOLFCHANT
27 фев 2021
:
Трейлер нового альбома WOLFCHANT
19 фев 2021
:
Трейлер нового альбома WOLFCHANT
8 фев 2021
:
Новое видео WOLFCHANT
1 фев 2021
:
Новый альбом WOLFCHANT выйдет весной
10 янв 2021
:
Новое видео WOLFCHANT
28 авг 2020
:
WOLFCHANT на Reaper Entertainment
3 май 2014
:
Трейлер нового альбома WOLFCHANT
18 фев 2014
:
Трейлер нового альбома WOLFCHANT
28 фев 2013
:
Рассказ о лимитированном издании нового альбома WOLFCHANT
10 фев 2013
:
Превью нового альбома WOLFCHANT
2 фев 2013
:
Новая песня WOLFCHANT
22 янв 2013
:
Превью нового альбома WOLFCHANT
10 янв 2013
:
Обложка нового альбома WOLFCHANT
5 ноя 2012
:
WOLFCHANT на NoiseArt Records
5 июн 2011
:
WOLFCHANT расстались с басистом
14 янв 2011
:
Новая песня WOLFCHANT
11 янв 2011
:
Трек-лист нового альбома WOLFCHANT
14 ноя 2010
:
Новый участник и обложка WOLFCHANT
8 авг 2010
:
WOLFCHANT записывают новый альбом
19 фев 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома WOLFCHANT
30 янв 2009
:
WOLFCHANT работают над новым альбомом
сегодня
Новое видео WOLFCHANT
Lifeblood, новое видео WOLFCHANT, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 45
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет