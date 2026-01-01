Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 20
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 20
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
[= ||| все новости группы



*

Wolfchant

*



16 янв 2026 : 		 Новое видео WOLFCHANT

22 ноя 2025 : 		 Новое видео WOLFCHANT

16 авг 2024 : 		 Новое видео WOLFCHANT

28 июн 2024 : 		 Новое видео WOLFCHANT

22 мар 2021 : 		 Новая песня WOLFCHANT

27 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома WOLFCHANT

19 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома WOLFCHANT

8 фев 2021 : 		 Новое видео WOLFCHANT

1 фев 2021 : 		 Новый альбом WOLFCHANT выйдет весной

10 янв 2021 : 		 Новое видео WOLFCHANT

28 авг 2020 : 		 WOLFCHANT на Reaper Entertainment

3 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома WOLFCHANT

18 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома WOLFCHANT

28 фев 2013 : 		 Рассказ о лимитированном издании нового альбома WOLFCHANT

10 фев 2013 : 		 Превью нового альбома WOLFCHANT

2 фев 2013 : 		 Новая песня WOLFCHANT

22 янв 2013 : 		 Превью нового альбома WOLFCHANT

10 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома WOLFCHANT

5 ноя 2012 : 		 WOLFCHANT на NoiseArt Records

5 июн 2011 : 		 WOLFCHANT расстались с басистом

14 янв 2011 : 		 Новая песня WOLFCHANT

11 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома WOLFCHANT

14 ноя 2010 : 		 Новый участник и обложка WOLFCHANT

8 авг 2010 : 		 WOLFCHANT записывают новый альбом

19 фев 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WOLFCHANT

30 янв 2009 : 		 WOLFCHANT работают над новым альбомом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео WOLFCHANT



zoom
Lifeblood, новое видео WOLFCHANT, доступно для просмотра ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 45

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом