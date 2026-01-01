×
Sirenia
Норвегия
Gothic Metal
Symphonic Metal
http://www.sirenia.no
Myspace:
http://www.myspace.com/sirenia
Facebook:
http://www.facebook.com/sirenia
17 янв 2026
:
Новое видео SIRENIA
17 окт 2025
:
Новое видео SIRENIA
12 окт 2025
:
Новая песня SIRENIA
25 май 2023
:
Новое видео SIRENIA
18 апр 2023
:
Новое видео SIRENIA
23 мар 2023
:
Новое видео SIRENIA
18 мар 2021
:
Видео с текстом от SIRENIA
15 мар 2021
:
Кавер-версия JOURNEY от гитариста SIRENIA
26 фев 2021
:
Обучающее видео от SIRENIA
11 фев 2021
:
Кавер-версия DESIRELESS от SIRENIA
3 фев 2021
:
Обучающее видео от SIRENIA
13 янв 2021
:
Новая песня SIRENIA
9 дек 2020
:
Новое видео SIRENIA
27 ноя 2018
:
Видео с текстом от SIRENIA
20 окт 2018
:
Новое видео SIRENIA
16 окт 2018
:
Обучающее видео от SIRENIA
3 окт 2018
:
SIRENIA опубликовали превью нового альбома
23 сен 2018
:
Видео с текстом от SIRENIA
15 авг 2018
:
Новый альбом SIRENIA выйдет осенью
1 май 2018
:
Новый альбом SIRENIA выйдет осенью
28 ноя 2016
:
Лидер SIRENIA: «Проблемы со здоровьем не позволили Ailyn продолжать»
12 ноя 2016
:
Новое видео SIRENIA
6 окт 2016
:
Видео с текстом от SIRENIA
12 сен 2016
:
Семплы новых песен SIRENIA
2 сен 2016
:
Трек-лист нового альбома SIRENIA
29 авг 2016
:
Новый альбом SIRENIA выйдет осенью
5 июл 2016
:
SIRENIA расстались с вокалисткой
23 апр 2015
:
Семплы новых песен SIRENIA
8 апр 2015
:
Новое видео SIRENIA
11 фев 2015
:
Новый альбом SIRENIA выйдет в мае
10 ноя 2014
:
По словам вокалистки SIRENIA, новый альбом «будет более мощным»
4 апр 2014
:
SIRENIA вернулись на NAPALM RECORDS
30 июл 2013
:
Онлайн-конференция SIRENIA
28 июн 2013
:
Видео с текстом от SIRENIA
25 июн 2013
:
SIRENIA - специальный гость фестиваля "АРИЯ Фест 2013"
3 июн 2013
:
Новое видео SIRENIA
21 май 2013
:
Трейлер нового альбома SIRENIA
9 май 2013
:
Семплы новых песен SIRENIA
7 май 2013
:
Трейлер нового альбома SIRENIA
18 апр 2013
:
Новый альбом SIRENIA выйдет в июне
13 мар 2013
:
SIRENIA завершили запись вокала
3 фев 2013
:
SIRENIA продолжают работу над альбомом
17 окт 2012
:
SIRENIA записывают новый альбом
20 мар 2012
:
SIRENIA сыграют в России песни со всех альбомов
21 ноя 2011
:
Видео с выступления SIRENIA
24 окт 2011
:
Новый гитарист SIRENIA
12 янв 2011
:
Новая песня SIRENIA
5 янв 2011
:
Новое видео SIRENIA
29 дек 2010
:
Трейлер к новому альбому SIRENIA
20 дек 2010
:
Новая песня SIRENIA
13 дек 2010
:
Семплы с нового альбома SIRENIA
16 ноя 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома SIRENIA
12 окт 2010
:
Название нового альбома SIRENIA
5 окт 2009
:
Ударник SIRENIA пропустит тур, объявлена замена
10 фев 2009
:
SIRENIA дадут концерты в СНГ в мае
22 янв 2009
:
Вокалистка SIRENIA рассказывает о новом альбоме
19 янв 2009
:
Лидер SIRENIA рассказывает о новом альбоме
11 янв 2009
:
Видео со съемок нового клипа группы SIRENIA
6 янв 2009
:
Новое видео группы SIRENIA
28 ноя 2008
:
Новая песня от SIRENIA
5 окт 2008
:
SIRENIA озаглавили новый альбом
23 сен 2008
:
SIRENIA завершили работу над новым диском
20 июн 2008
:
SIRENIA в июле отправятся в студию
20 май 2008
:
SIRENIA расстались с гитаристом
10 апр 2008
:
SIRENIA нашли новую вокалистку
7 ноя 2007
:
SIRENIA начали поиск новой вокалистки
15 фев 2007
:
Автограф-сессия SIRENIA на концерте в “Точке”
30 янв 2007
:
Подробности концерта SIRENIA в Москве
26 дек 2006
:
Поступили в продажу билеты на концерт SIRENIA
4 дек 2006
:
SIRENIA завершили работу над видео "My Mind's Eye"
8 ноя 2006
:
Обнародованы трек-лист и дата выхода нового альбома SIRENIA
12 окт 2006
:
SIRENIA снимут два новых видеоклипа
27 сен 2006
:
SIRENIA выбрали название для нового альбома
13 июн 2006
:
SIRENIA отправятся в студию в июле
11 апр 2006
:
SIRENIA обзавелись новой вокалисткой
15 сен 2005
:
Вокалистка HENRIETTE BORDVIK ушла из SIRENIA
19 авг 2004
:
SIRENIA покинул гитарист
1 янв 2004
:
SIRENIA: новые сэмплы
25 ноя 2003
:
SIRENIA закончили запись нового альбома
сегодня
Новое видео SIRENIA
Callous Eyes, новое видео группы SIRENIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Amanita Messis".
