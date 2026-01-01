Arts
17 янв 2026 : 		 Новое видео SIRENIA

17 окт 2025 : 		 Новое видео SIRENIA

12 окт 2025 : 		 Новая песня SIRENIA

25 май 2023 : 		 Новое видео SIRENIA

18 апр 2023 : 		 Новое видео SIRENIA

23 мар 2023 : 		 Новое видео SIRENIA

18 мар 2021 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

15 мар 2021 : 		 Кавер-версия JOURNEY от гитариста SIRENIA

26 фев 2021 : 		 Обучающее видео от SIRENIA

11 фев 2021 : 		 Кавер-версия DESIRELESS от SIRENIA

3 фев 2021 : 		 Обучающее видео от SIRENIA

13 янв 2021 : 		 Новая песня SIRENIA

9 дек 2020 : 		 Новое видео SIRENIA

27 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

20 окт 2018 : 		 Новое видео SIRENIA

16 окт 2018 : 		 Обучающее видео от SIRENIA

3 окт 2018 : 		 SIRENIA опубликовали превью нового альбома

23 сен 2018 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

15 авг 2018 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

1 май 2018 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

28 ноя 2016 : 		 Лидер SIRENIA: «Проблемы со здоровьем не позволили Ailyn продолжать»

12 ноя 2016 : 		 Новое видео SIRENIA

6 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

12 сен 2016 : 		 Семплы новых песен SIRENIA

2 сен 2016 : 		 Трек-лист нового альбома SIRENIA

29 авг 2016 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью
Новое видео SIRENIA



Callous Eyes, новое видео группы SIRENIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Amanita Messis".




просмотров: 72

