Новости
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 20
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
*ROB HALFORD 40 лет не берет в рот крепкого 13
*

Sakis Tolis

*



17 янв 2026 : 		 Новое видео SAKIS TOLIS

9 дек 2025 : 		 Новый альбом SAKIS TOLIS доступен для прослушивания

29 окт 2025 : 		 Новая песня SAKIS TOLIS

16 окт 2025 : 		 Новая песня SAKIS TOLIS

15 окт 2025 : 		 Новая песня SAKIS TOLIS

2 дек 2023 : 		 Новый альбом SAKIS TOLLS доступен для прослушивания

25 янв 2023 : 		 SAKIS TOLIS представил новый трек

21 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SAKIS TOLIS

5 ноя 2022 : 		 SAKIS TOLIS дебютирует в Норвегии

31 окт 2022 : 		 Новое видео от SAKIS TOLIS

29 май 2022 : 		 Новое видео SAKIS TOLIS

3 апр 2022 : 		 Видео с текстом от SAKIS TOLIS

23 мар 2022 : 		 Новый альбом SAKIS TOLIS доступен для прослушивания

17 фев 2022 : 		 Новая песня SAKIS TOLIS

27 янв 2022 : 		 Вокалист ROTTING CHRIST выпускает сольный альбом
Новое видео SAKIS TOLIS



One voice, one flame, новое видео SAKIS TOLIS, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 85

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом