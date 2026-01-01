Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 20
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
*ROB HALFORD 40 лет не берет в рот крепкого 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 20
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
*ROB HALFORD 40 лет не берет в рот крепкого 13
[= ||| все новости группы



*

Leatherhead

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео LEATHERHEAD



zoom
Summoning The Dead, новое видео LEATHERHEAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Violent Horror Stories", релиз которого намечен на 13 февраля.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 53

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом